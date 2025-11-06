Трамп: Мы превращаем США в биткоин-сверхдержаву 6.11.2025, 8:44

Америка становится криптостолицей мира.

Президент США Дональд Трамп выразил намерение превратить США в биткоин-сверхдержаву и криптостолицу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на Американском бизнес-форуме в Майами.

«Мы превращаем США в биткоин-сверхдержаву, криптостолицу мира», - сказал Трамп.

Он добавил, что если Соединенные Штаты не займутся криптовалютой, это захочет сделать Китай.

«Мы значительно опережаем Китай. Но если мы не разовьем криптовалюту правильно, это сделает Китай. Они уже начинают и хотят сделать больше», - сказал Трамп.

По его словам, если США не возьмутся за это, потеряют огромную отрасль.

Падение биткоина

Эти слова Дональда Трампа прозвучали на фоне проседания биткойна.

Согласно данным криптобиржи Binance 5 ноября, биткоин временно подешевел до 99 908 долларов, после чего восстановился до 101 400 долларов. Это первое падение ниже психологической отметки с 23 июня 2025 года.

Рынок продолжает движение по нисходящему тренду, начавшемуся после обвала 10 октября, когда около 19 миллиардов долларов было выведено из криптоиндустрии.

Падение биткойна отразилось на котировках компаний, связанных с майнингом. Большинство тиков упали на несколько процентов, несмотря на ранее зафиксированные высокие прибыли.

Инвесторы фиксируют убытки, а общий интерес к криптосектору временно снижается на фоне высокой волатильности.

Влияние Трампа на крипторынок

Стоит отметить, что именно политика Трампа ранее дала криптовалютам новый импульс. Президент США:

начал открыто обращаться к криптосообществу;

запустил собственный мем-койн;

заявил о создании стратегического резерва США в биткойне;

разрешил включать криптовалюту в пенсионные планы, после чего биткоин обновил исторический максимум в $124 000.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com