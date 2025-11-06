Искусственный интеллект ответил, как дожить до 140 лет 1 6.11.2025, 8:48

Анализ данных о долгожителях привел к интересному выводу.

Максимальная теоретическая продолжительность жизни человека оценивается в 120-150 лет, но средний возраст смерти значительно ниже. Кто-то спросил у искусственного интеллекта, как дожить до 140 лет, и его ответ указал на недооцененный фактор, существенно сокращающий продолжительность жизни.

Недавно кто-то в Instagram задал вопрос искусственному интеллекту о том, как дожить до 140 лет, и его ответ был довольно показательным. Конечно, ИИ — это не всезнающий оракул, но, проанализировав имеющиеся данные о долгожителях, он пришел к довольно интересному (а возможно, и тревожному) выводу.

ИИ указал, что стресс, особенно хронический, является недооцененным фактором, существенно сокращающим продолжительность жизни человека. Согласно ответу, полученному пользователем, хронический стресс держит организм в режиме «выживания» круглосуточно.

Хотя вы вряд ли увидите «стресс» в свидетельстве о смерти, идея, что он физически вредит телу, давно не нова.

Как именно стресс влияет на организм?

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, физические симптомы стресса могут включать головную боль, головокружение, проблемы с пищеварением, боль в груди и учащенное сердцебиение. Если это длится долго, организм испытывает постоянную нагрузку.

Кроме того, согласно нидерландскому исследованию 2010 года, повышенный уровень гормона стресса кортизола связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Это логично, если вспомнить образ жизни француженки Жанны Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня: она курила, ела шоколад, пила вино — но вместе с тем вела спокойную, бесстрессовую жизнь, которая позволяла себе благодаря материальному достатку мужа. Это, без сомнения, сделало жизнь женщины не только длиннее, но и приятнее.

Следовательно, хотя пока невозможно безгранично продлить жизнь или устранить все генетические болезни, низкий уровень стресса в сочетании с принципами «голубых зон» — такими как умеренная физическая активность, сбалансированное питание из натуральных продуктов и активная социальная жизнь — могут дать человеку наилучшие шансы дожить до верхнего предела современной продолжительности жизни.

К слову, шведские ученые обнаружили, что секрет долголетия доживших до 100 лет людей заключается в том, что они «избегают болезней», а не просто «эффективно их переживают». Исследование показало, что долгожители реже страдали сердечными приступами и инсультами. Это свидетельствует об «особой модели старения», которая, хотя и не имеет единой универсальной черты, связана со здоровой сердечно-сосудистой системой и позитивным взглядом на жизнь.

