6 ноября 2025, четверг, 9:24
ISW: ВСУ продвинулись на Покровском направлении

  • 6.11.2025, 9:07
Американские аналитики зафиксировали успех украинских войск.

Украинские силы достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Впрочем, в районе самого города россияне продвигаются.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на северо-восток и юго-восток от Шахово, то есть на восток от Доброполья. Украинские подразделения также удерживают позиции к востоку от Шахово, в зоне, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.

В то же время ISW отмечает, что в районе Покровска российские войска имеют определенные локальные успехи. На опубликованных 5 ноября видео видно, как оккупанты продвинулись в западной части Родинского, к северу от Покровска. Российские военные блогеры также заявляют о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также у Гришино и Сухецкого.

