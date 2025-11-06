ISW: ВСУ продвинулись на Покровском направлении 6.11.2025, 9:07

Американские аналитики зафиксировали успех украинских войск.

Украинские силы достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Впрочем, в районе самого города россияне продвигаются.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на северо-восток и юго-восток от Шахово, то есть на восток от Доброполья. Украинские подразделения также удерживают позиции к востоку от Шахово, в зоне, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.

В то же время ISW отмечает, что в районе Покровска российские войска имеют определенные локальные успехи. На опубликованных 5 ноября видео видно, как оккупанты продвинулись в западной части Родинского, к северу от Покровска. Российские военные блогеры также заявляют о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также у Гришино и Сухецкого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com