Белоруска пришла в шок от цены на «необязательный» продукт
- 6.11.2025, 9:23
«Как в сказке про двенадцать месяцев».
Белоруска нашла в гродненском магазине малину, которая в пересчете на килограмм стоит почти 144 рубля, и удивилась такой цене. Однако в TikTok, где она выложила ролик, многие комментаторы считают стоимость вполне оправданной, пишет «Зеркало».
— Белорусский магазин «Алми». Малина, «выращено с любовью». Сколько тут у нас грамм? 125 грамм. Сейчас смотрите цену. Красота. Живем в удовольствие, — говорит авторка ролика с тегом «шок», демонстрируя малину, которая стоит 17,99 рубля за 125-граммовую упаковку, или почти 144 рубля — за килограмм.
Ягода — отечественного производства, выращена в хозяйстве «Сонюшко» под Кобрином.
Часть пользователей тоже сочли такую цену высокой, однако многие утверждают, что для несезонной ягоды стоимость оправданная. Есть и те, кто уверен, что малина по дороге в магазин сильно дорожает из-за перекупщиков.
@feja_tik
«Капец, а мы сдаем по 11 рублей за кг».
«Охренеть, это что за ягоды, которые стоят больше, чем мясо».
«Это необязательный товар!»
«Летом голубика стоила в большой коробочке 12,9 рубля, сейчас за 12 можно купить только маленькую, в два раза меньше. И это за месяца два так подскочило».
«На рынке продавала по 6 рублей за пол-литровую банку, говорили, дорого».
«Живем как в сказке про двенадцать месяцев, где встретились все братья-месяцы. Но вы забыли, что подснежники были тоже для избранных людей, как и нынешняя малина. Это не предмет первой необходимости, а роскошь, которую могут позволить себе не все. Ну, а чтобы была и у вас, покупайте летом за копейки, заготавливайте, и приятного аппетита».
«Хотите в городе жить и чтобы вас деревенские кормили бесплатно?»
«Растите сами, и будет бесплатно. Посмотрите календарь, зима на пороге».
«Я собирала эту малину, за килограмм там платили 1,5−4 рубля. Вроде собираешь много, но ящики там «теряют», и никому не докажешь, хотя люди фотографировали штрихкоды, но руководство не хотело разбираться. А цены в магазине у них неоправданные».
«Обалдеть… Золотом покрыта!»