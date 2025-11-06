Белоруска пришла в шок от цены на «необязательный» продукт 4 6.11.2025, 9:23

3,600

«Как в сказке про двенадцать месяцев».

Белоруска нашла в гродненском магазине малину, которая в пересчете на килограмм стоит почти 144 рубля, и удивилась такой цене. Однако в TikTok, где она выложила ролик, многие комментаторы считают стоимость вполне оправданной, пишет «Зеркало».

— Белорусский магазин «Алми». Малина, «выращено с любовью». Сколько тут у нас грамм? 125 грамм. Сейчас смотрите цену. Красота. Живем в удовольствие, — говорит авторка ролика с тегом «шок», демонстрируя малину, которая стоит 17,99 рубля за 125-граммовую упаковку, или почти 144 рубля — за килограмм.

Ягода — отечественного производства, выращена в хозяйстве «Сонюшко» под Кобрином.

Часть пользователей тоже сочли такую цену высокой, однако многие утверждают, что для несезонной ягоды стоимость оправданная. Есть и те, кто уверен, что малина по дороге в магазин сильно дорожает из-за перекупщиков.

«Капец, а мы сдаем по 11 рублей за кг».

«Охренеть, это что за ягоды, которые стоят больше, чем мясо».

«Это необязательный товар!»

«Летом голубика стоила в большой коробочке 12,9 рубля, сейчас за 12 можно купить только маленькую, в два раза меньше. И это за месяца два так подскочило».

«На рынке продавала по 6 рублей за пол-литровую банку, говорили, дорого».

«Живем как в сказке про двенадцать месяцев, где встретились все братья-месяцы. Но вы забыли, что подснежники были тоже для избранных людей, как и нынешняя малина. Это не предмет первой необходимости, а роскошь, которую могут позволить себе не все. Ну, а чтобы была и у вас, покупайте летом за копейки, заготавливайте, и приятного аппетита».

«Хотите в городе жить и чтобы вас деревенские кормили бесплатно?»

«Растите сами, и будет бесплатно. Посмотрите календарь, зима на пороге».

«Я собирала эту малину, за килограмм там платили 1,5−4 рубля. Вроде собираешь много, но ящики там «теряют», и никому не докажешь, хотя люди фотографировали штрихкоды, но руководство не хотело разбираться. А цены в магазине у них неоправданные».

«Обалдеть… Золотом покрыта!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com