Белоруска к 26 годам смогла накопить 260 тысяч рублей
- 6.11.2025, 9:50

Но все потеряла за один день.
«Онлайнер». По данным милиции, сначала минчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Белпочты». Он сообщил о посылке и попросил назвать код из СМС.
Спустя несколько минут с девушкой связалась женщина, якобы сотрудница отдела кибербезопасности.
Лжеспециалистка заявила, что от имени потерпевшей был совершен перевод на счет некоего злоумышленника, находящегося в розыске. Чтобы избежать уголовной ответственности, «сотрудница» потребовала задекларировать сбережения.
Поверив словам мошенницы, девушка собрала более 200 тысяч рублей, сложила деньги в коробку и передала их курьеру. На этом обман не закончился: по указанию злоумышленников она установила мобильное приложение, поднесла банковскую карту к телефону и перевела еще около 40 тысяч рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».