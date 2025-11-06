Эти продукты белорусы едят больше всех в мире 6.11.2025, 10:15

1,116

Картофеля наверху рейтинга не оказалось.

Часть, где мы шутим про картофель, осознанно пропустим. Сразу перейдем к реальному рейтингу продуктов, по потреблению которых белорусы первые в мире. Им поделилась представительница Минсельхозпрода Мария Климова, передает агентство «Минск-Новости».

Мы оказались в лидерах по потреблению цельномолочной продукции. По этому показателю Беларусь занимает первое место в мире — 118 кг молока, йогурта, ряженки, кефира на человека в год. Для сравнения, в Новой Зеландии это 103 кг, в Австралии — 92, в Канаде — 69, в США — 60, в России — 47, в Евросоюзе — в среднем 53 кг на человека.

Кроме того, белорусы очень любят сливочное масло. Правда, по его потреблению мы на втором месте в мире — сразу после Новой Зеландии.

— Там на человека приходится 6 кг, у нас — 5 кг. К примеру, в Евросоюзе, Канаде и Австралии потребляют 4 кг масла на человека, в США и России — 3 кг. А масло — это очень полезный продукт для нашей иммунной системы, который содержит витамины А, D и E, — отметила Мария Климова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com