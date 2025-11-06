В Белом доме признали ошибки республиканцев на местных выборах 2 6.11.2025, 10:22

В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вирджинии победили демократы.

После местных выборов в нескольких штатах чиновники в Белом доме признали, что Республиканская партия теряет поддержку избирателей из-за недостаточного внимания к внутренней политике.

Как сообщает Politico, в команде президента США считают, что он слишком сосредоточен на внешних вопросах, тогда как американцев беспокоят проблемы внутри страны.

«Чрезмерное внимание к внешней политике, когда люди страдают дома, принесло именно те результаты, которые можно было ожидать», - отметил собеседник издания, близкий к Белому дому.

Избиратели ожидают действий по ценам и социальной поддержке

По информации издания, американцы все чаще выражают недовольство ростом цен, сокращением продовольственных программ и угрозой потери медицинских субсидий.

Один из политических советников администрации отметил, что президент «не говорил о стоимости жизни уже несколько месяцев», тогда как граждане хотят видеть конкретные решения.

«Люди все еще страдают финансово и хотят знать, что Белый дом уделяет этому внимание», - отмечает Politico.

Джеймс Блэр, заместитель главы аппарата Белого дома, пообещал, что Дональд Трамп в ближайшее время вернется к социально-экономической тематике.

«Вы увидите, что президент будет много говорить о стоимости жизни, когда мы войдем в новый год», - заявил Блэр.

Вице-президент США Джей Ди Венс также подчеркнул, что республиканцы должны «сосредоточиться на внутренних проблемах».

«Мы унаследовали катастрофу от Байдена, но продолжим делать жизнь американцев более доступной», - добавил он.

На местных выборах победили демократы

Как мы ранее писали, по результатам голосования 4 ноября Демократическая партия одержала ряд важных побед:

Мэром Нью-Йорка стал Зогран Мамдани,

губернатором Нью-Джерси — Мики Шеррилл,

в Вирджинии победила Эбигейл Спенбергер.

В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.

