В Белом доме признали ошибки республиканцев на местных выборах

В Белом доме признали ошибки республиканцев на местных выборах2
- 6.11.2025, 10:22
В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вирджинии победили демократы.
После местных выборов в нескольких штатах чиновники в Белом доме признали, что Республиканская партия теряет поддержку избирателей из-за недостаточного внимания к внутренней политике.
Как сообщает Politico, в команде президента США считают, что он слишком сосредоточен на внешних вопросах, тогда как американцев беспокоят проблемы внутри страны.
«Чрезмерное внимание к внешней политике, когда люди страдают дома, принесло именно те результаты, которые можно было ожидать», - отметил собеседник издания, близкий к Белому дому.
Избиратели ожидают действий по ценам и социальной поддержке
По информации издания, американцы все чаще выражают недовольство ростом цен, сокращением продовольственных программ и угрозой потери медицинских субсидий.
Один из политических советников администрации отметил, что президент «не говорил о стоимости жизни уже несколько месяцев», тогда как граждане хотят видеть конкретные решения.
«Люди все еще страдают финансово и хотят знать, что Белый дом уделяет этому внимание», - отмечает Politico.
Джеймс Блэр, заместитель главы аппарата Белого дома, пообещал, что Дональд Трамп в ближайшее время вернется к социально-экономической тематике.
«Вы увидите, что президент будет много говорить о стоимости жизни, когда мы войдем в новый год», - заявил Блэр.
Вице-президент США Джей Ди Венс также подчеркнул, что республиканцы должны «сосредоточиться на внутренних проблемах».
«Мы унаследовали катастрофу от Байдена, но продолжим делать жизнь американцев более доступной», - добавил он.
На местных выборах победили демократы
Как мы ранее писали, по результатам голосования 4 ноября Демократическая партия одержала ряд важных побед:
Мэром Нью-Йорка стал Зогран Мамдани,
губернатором Нью-Джерси — Мики Шеррилл,
в Вирджинии победила Эбигейл Спенбергер.
В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.