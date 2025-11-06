«Чем меньше мест осталось у водителя, тем больше цена» 6.11.2025, 10:46

Люди рассказали, на что идут, чтобы быстрее проехать белорусско-польскую границу.

После того как Литва на месяц закрыла границу с Беларусью, стали расти очереди в пункте пропуска «Брест». По данным Госпогранкомитета на 20.00 5 ноября, выезда из нашей страны в Польшу ожидали 3000 легковых авто и 162 автобуса. Между тем далеко не все готовы на длительное ожидание. В соцсетях пользователи рассказывают, на какие уловки идут, чтобы сократить время прохождения границы, пишет «Зеркало».

Фото: Государственный таможенный комитет

В начале ноября минский логопед Марина Ишметова добиралась в Италию, в город Генуя. Туда женщина летела из Польши. До Варшавы из белорусской столицы отправилась на автобусе. Судя по ее посту в TikTok, дорога затронула 2−3 ноября.

По словам белоруски, когда она приехала на границу, впереди стояло более сотни автобусов. Желающим предложили поискать места в транспорте ближе к шлагбауму. Проходя мимо очереди, женщина заметила, что почти половина салонов пустовали, а заполненными были лишь пятый-шестой автобусы.

— Но нам подвернулся случай, и мы смогли поехать микроавтобусом, поэтому добрались достаточно быстро. У них была электронная очередь, они регистрировались за трое суток <…>. Если бы мы остались на автобусе, не успели бы на самолет, потому что, говорят, стоят [в очереди] двое-трое суток, — объяснила Марина.

Марина Ишметова, 3 ноября 2025 года

Скриншот: видео в ее TikTok

Еще одной пользовательнице TikTok нужно было в Краков. К границе с Польшей она приехала 1 ноября, на часах было 13.50 и 95 автобусов в очереди.

— Нам немножко повезло — у перевозчика Intercars был подменный вариант, и мы продвинулись сразу где-то на 15 автобусов вперед, — описывает девушка.

Все равно ждать в очереди пришлось бы немало, поэтому блогерка решила поискать места в транспорте поближе. Она отмечает, что подсаживаться можно и в микроавтобусы, поэтому пообщалась с водителем одного из них. От него узнала, что в приоритете регулярные рейсы. Поэтому, как правило, сначала идут три автобуса, а уже потом пропускают «бусик». В 14.45 авторка видео смогла попасть в автобус, стоящий третьим в очереди, и в 16.30 он пересек шлагбаум.

Скриншот: видео tiktok.com/@travelwithme.by

— Время — 18.40, мы прошли белорусскую границу. Стоим возле дьюти-фри, но еще никуда не едем <…>, — сообщила белоруска. — 21.40. Мы наконец-то начали двигаться. Подъезжаем к шлагбауму с белорусской границы.

На польскую границу девушка прибыла в 23.00, и ее автобус был шестым в очереди к шлагбауму. Четыре часа ожидания, затем проверка — и к пяти утра пассажиры оказались в Польше.

— Вся наша дорога из Минска до Кракова заняла суммарно 26 часов. На границе мы простояли 15 часов — от шлагбаума в Бресте до выезда со шлагбаума в Тересполе, — говорит авторка видео. — Дорога была тяжелая, но не изнурительная. Если вы морально к этому готовы, готовы заплатить деньги, чтобы пересесть в ближайший к пропуску автобус — это вам обойдется в 50 евро на человека (171 рубль, здесь и дальше курс Нацбанка на 5 ноября. — Прим. ред.), — то, значит, доедете, куда нужно, в то время, в которое рассчитали. Но закладывайте на прохождение границы минимум сутки. Все, что меньше, — это на тоненького, и можете не успеть.

«Считаю, это хороший результат, хотя тоже не быстро»

Кристина, осень 2025 года

Скриншот: TikTok @krystsina.m

У пользовательницы TikTok Кристины похожий опыт. Она ехала из Гомеля во Вроцлав 31 октября.

— У нас было три билета. Два взрослых по 250 рублей и один детский за 200. Итого 700 рублей <…>, — рассказывает белоруска. — Но, доехав до Бреста, мы увидели просто огромнейшую очередь. Изначально не собирались никуда пересаживаться. После поездки летом, казалось, посидим, подождем. Были готовы к этому морально. Потом увидели, что многие уходят из автобуса (некоторые с чемоданами, некоторые без) и идут просто посмотреть очередь.

Семья Кристины тоже решила прогуляться. У шлагбаума их ждал приятный сюрприз, тут стоял автобус до Вроцлава, в нем оказались свободные места.

— Спросили, сколько стоит пересесть, нам сказали: «200 рублей с человека». Независимо, взрослый, ребенок, то есть на троих это стоило 600 рублей, или 200 долларов, — рассказывает она. — Мы согласились, предупредили, что пойдем за чемоданами. В итоге не успели — пока вернулись, автобус уехал… Нам не хватило буквально пару минут. Это было очень тяжело.

Нужно было возвращаться. Однако очередь и возможное время ожидания пугали. По предположениям женщины, сидеть на границе пришлось бы около трех суток. Это подталкивало поменять планы. Так и случилось, решили подсесть в автобус до Варшавы, а оттуда самостоятельно добираться до Вроцлава.

— Казалось, это был лучший вариант, — не скрывает эмоций Кристина. — В итоге вернулись к шлагбауму. Там стоял автобус, который ехал до Варшавы. Сели на него, это обошлось в 90 долларов [на троих] (268 рублей. — Прим. ред.). Но там была скидка на ребенка.

Девушка отмечает, что после того, как они въехали за шлагбаум на белорусской стороне, прохождение контроля на обеих границах заняло 11 часов.

— Считаю, хороший результат, хотя тоже не быстро, — говорит она.

На варшавском вокзале их ждали приятные новости — ближайший автобус до Вроцлава отправлялся через полчаса.

— Какие выводы делаем? Наверное, нет смысла покупать билет из Гомеля до Варшавы. Можно было просто поехать поездом из Гомеля до Бреста и оттуда взять такси до границы. Думаю, это вышло бы рублей в 100 белорусских, — рассуждает Кристина, а скептиков, которые боятся, что подсесть в автобус не получится, девушка успокаивает: места были.

— Спокойно можно было пересесть, — резюмирует она.

«Чем меньше мест осталось у водителя, тем больше цена»

Фото: Reuters

Несмотря на уверенность Кристины, не все легко решаются идти по ее плану. Два дня назад пользовательница Treads Татьяна Терехова поинтересовалась на своей странице, как лучше выезжать из Бреста в страну-соседку.

— Просто купить билет на автобус Брест — Варшава не вариант? Они реально стоят часами-сутками на границе? — спросила она. — Это рабочая схема — ехать на такси к границе и искать автобус у шлагбаума?

Под ее вопросом более 70 комментариев и много с советами:

«Собираюсь тоже ехать в четверг (вероятно, речь о 6 ноября. — Прим. ред.), билеты на автобус Минск — Варшава куплены давно. Читаю [группы по пересечению границы] и понимаю: мы просто заплатили по 140 рублей с человека, чтобы доехать из Минска в Брест. Если не подсаживаться, [придется ждать] больше двух суток. А то и трое. За посадку берут 50 евро (171 рубль. — Прим. ред.). Думаю, может, сдать билеты и ехать поездом, потом на такси до границы и подсаживаться. С другой стороны, летом было такое, что стояла транспортная инспекция и караулила подсадки».

«Ехала в пятницу (вероятно, 31 октября. — Прим. ред.). Поезжайте на такси к границе. Идите в начало [очереди] и спрашивайте место свободное в автобусах. Это единственный вариант. Чем меньше мест осталось у водителя, тем больше цена».

«27 октября ехала автобусом Минск — Варшава. В очереди автобус был 24-м по счету. Когда стал четвертым, начали подсаживаться люди. Подходили к водителям и очень просились. За деньги, да. От 50−100 долларов (149−297 рублей. — Прим. ред.)».

«Сейчас (вероятно, речь о 3 ноября. — Прим. ред.) на границе сотня автобусов в очереди. Если хотите гарантий, то купите билет и ждите, а если хотите по-быстрому, то схема ехать к шлагбауму рабочая, но тут уже как повезет…»

«[Идите] на подсадку к людям на машине. В основном едут в Тересполь. Оттуда на поезде в Варшаву. И дальше кому куда. Даже в самые плохие августовские дни [время на такое прохождение] границы не превышало 4−5 часов».

Дорога назад: «Тупо стоите в Варшаве на перроне и надеетесь, что какой-то автобус приедет»

Эдита Иванова, Минск, ноябрь 2025 года

Скриншот: TikTok @edita_ivanovna

Пользовательница TikTok Эдита Иванова добиралась до Минска из Лондона, в нашу страну она направлялась через Варшаву. Судя по ее аккаунту, в ночь с 3 на 4 ноября женщина планировала выехать с польского автовокзала в сторону белорусской столицы.

— Мой автобус, который должен был отходить в 01.20 ночи, не отойдет, — констатировала она. — Его перенесли на 21.00, то есть [почти] на 20 часов задержка. И то не факт, что он приедет.

Но пока Эдита ждала свой транспорт на вокзале, приехал еще один автобус — он опаздывал «чуть ли не на десять часов». В нем оказалось свободное место, желающих было несколько. Но заняла его Эдита.

— И вот 1.28 мы на [польской] границе. Наш автобус третий [в очереди], не все тут так и страшно. Правда, дополнительный автобус мне обошелся… Да уже пофиг, — не назвала она сумму, что пришлось доплатить. — Рассказываю, со стороны Польши на въезд в Беларусь стояло всего три автобуса. А со стороны Беларуси в Польшу — 150. Поэтому все они приходят с задержкой. Задерживают на сутки, двое. [На вокзале] никто толком ничего не объявляет. Вы просто тупо стоите в Варшаве на перроне и надеетесь, что какой-то автобус приедет.

Сколько именно часов провела на польско-белорусской границе, Эдита не сказала.

