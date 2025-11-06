«Чем меньше мест осталось у водителя, тем больше цена»
- 6.11.2025, 10:46
Люди рассказали, на что идут, чтобы быстрее проехать белорусско-польскую границу.
После того как Литва на месяц закрыла границу с Беларусью, стали расти очереди в пункте пропуска «Брест». По данным Госпогранкомитета на 20.00 5 ноября, выезда из нашей страны в Польшу ожидали 3000 легковых авто и 162 автобуса. Между тем далеко не все готовы на длительное ожидание. В соцсетях пользователи рассказывают, на какие уловки идут, чтобы сократить время прохождения границы, пишет «Зеркало».
В начале ноября минский логопед Марина Ишметова добиралась в Италию, в город Генуя. Туда женщина летела из Польши. До Варшавы из белорусской столицы отправилась на автобусе. Судя по ее посту в TikTok, дорога затронула 2−3 ноября.
По словам белоруски, когда она приехала на границу, впереди стояло более сотни автобусов. Желающим предложили поискать места в транспорте ближе к шлагбауму. Проходя мимо очереди, женщина заметила, что почти половина салонов пустовали, а заполненными были лишь пятый-шестой автобусы.
— Но нам подвернулся случай, и мы смогли поехать микроавтобусом, поэтому добрались достаточно быстро. У них была электронная очередь, они регистрировались за трое суток <…>. Если бы мы остались на автобусе, не успели бы на самолет, потому что, говорят, стоят [в очереди] двое-трое суток, — объяснила Марина.
Еще одной пользовательнице TikTok нужно было в Краков. К границе с Польшей она приехала 1 ноября, на часах было 13.50 и 95 автобусов в очереди.
— Нам немножко повезло — у перевозчика Intercars был подменный вариант, и мы продвинулись сразу где-то на 15 автобусов вперед, — описывает девушка.
Все равно ждать в очереди пришлось бы немало, поэтому блогерка решила поискать места в транспорте поближе. Она отмечает, что подсаживаться можно и в микроавтобусы, поэтому пообщалась с водителем одного из них. От него узнала, что в приоритете регулярные рейсы. Поэтому, как правило, сначала идут три автобуса, а уже потом пропускают «бусик». В 14.45 авторка видео смогла попасть в автобус, стоящий третьим в очереди, и в 16.30 он пересек шлагбаум.
— Время — 18.40, мы прошли белорусскую границу. Стоим возле дьюти-фри, но еще никуда не едем <…>, — сообщила белоруска. — 21.40. Мы наконец-то начали двигаться. Подъезжаем к шлагбауму с белорусской границы.
На польскую границу девушка прибыла в 23.00, и ее автобус был шестым в очереди к шлагбауму. Четыре часа ожидания, затем проверка — и к пяти утра пассажиры оказались в Польше.
— Вся наша дорога из Минска до Кракова заняла суммарно 26 часов. На границе мы простояли 15 часов — от шлагбаума в Бресте до выезда со шлагбаума в Тересполе, — говорит авторка видео. — Дорога была тяжелая, но не изнурительная. Если вы морально к этому готовы, готовы заплатить деньги, чтобы пересесть в ближайший к пропуску автобус — это вам обойдется в 50 евро на человека (171 рубль, здесь и дальше курс Нацбанка на 5 ноября. — Прим. ред.), — то, значит, доедете, куда нужно, в то время, в которое рассчитали. Но закладывайте на прохождение границы минимум сутки. Все, что меньше, — это на тоненького, и можете не успеть.
«Считаю, это хороший результат, хотя тоже не быстро»
У пользовательницы TikTok Кристины похожий опыт. Она ехала из Гомеля во Вроцлав 31 октября.
— У нас было три билета. Два взрослых по 250 рублей и один детский за 200. Итого 700 рублей <…>, — рассказывает белоруска. — Но, доехав до Бреста, мы увидели просто огромнейшую очередь. Изначально не собирались никуда пересаживаться. После поездки летом, казалось, посидим, подождем. Были готовы к этому морально. Потом увидели, что многие уходят из автобуса (некоторые с чемоданами, некоторые без) и идут просто посмотреть очередь.
Семья Кристины тоже решила прогуляться. У шлагбаума их ждал приятный сюрприз, тут стоял автобус до Вроцлава, в нем оказались свободные места.
— Спросили, сколько стоит пересесть, нам сказали: «200 рублей с человека». Независимо, взрослый, ребенок, то есть на троих это стоило 600 рублей, или 200 долларов, — рассказывает она. — Мы согласились, предупредили, что пойдем за чемоданами. В итоге не успели — пока вернулись, автобус уехал… Нам не хватило буквально пару минут. Это было очень тяжело.
Нужно было возвращаться. Однако очередь и возможное время ожидания пугали. По предположениям женщины, сидеть на границе пришлось бы около трех суток. Это подталкивало поменять планы. Так и случилось, решили подсесть в автобус до Варшавы, а оттуда самостоятельно добираться до Вроцлава.
— Казалось, это был лучший вариант, — не скрывает эмоций Кристина. — В итоге вернулись к шлагбауму. Там стоял автобус, который ехал до Варшавы. Сели на него, это обошлось в 90 долларов [на троих] (268 рублей. — Прим. ред.). Но там была скидка на ребенка.
Девушка отмечает, что после того, как они въехали за шлагбаум на белорусской стороне, прохождение контроля на обеих границах заняло 11 часов.
— Считаю, хороший результат, хотя тоже не быстро, — говорит она.
На варшавском вокзале их ждали приятные новости — ближайший автобус до Вроцлава отправлялся через полчаса.
— Какие выводы делаем? Наверное, нет смысла покупать билет из Гомеля до Варшавы. Можно было просто поехать поездом из Гомеля до Бреста и оттуда взять такси до границы. Думаю, это вышло бы рублей в 100 белорусских, — рассуждает Кристина, а скептиков, которые боятся, что подсесть в автобус не получится, девушка успокаивает: места были.
— Спокойно можно было пересесть, — резюмирует она.
«Чем меньше мест осталось у водителя, тем больше цена»
Несмотря на уверенность Кристины, не все легко решаются идти по ее плану. Два дня назад пользовательница Treads Татьяна Терехова поинтересовалась на своей странице, как лучше выезжать из Бреста в страну-соседку.
— Просто купить билет на автобус Брест — Варшава не вариант? Они реально стоят часами-сутками на границе? — спросила она. — Это рабочая схема — ехать на такси к границе и искать автобус у шлагбаума?
Под ее вопросом более 70 комментариев и много с советами:
«Собираюсь тоже ехать в четверг (вероятно, речь о 6 ноября. — Прим. ред.), билеты на автобус Минск — Варшава куплены давно. Читаю [группы по пересечению границы] и понимаю: мы просто заплатили по 140 рублей с человека, чтобы доехать из Минска в Брест. Если не подсаживаться, [придется ждать] больше двух суток. А то и трое. За посадку берут 50 евро (171 рубль. — Прим. ред.). Думаю, может, сдать билеты и ехать поездом, потом на такси до границы и подсаживаться. С другой стороны, летом было такое, что стояла транспортная инспекция и караулила подсадки».
«Ехала в пятницу (вероятно, 31 октября. — Прим. ред.). Поезжайте на такси к границе. Идите в начало [очереди] и спрашивайте место свободное в автобусах. Это единственный вариант. Чем меньше мест осталось у водителя, тем больше цена».
«27 октября ехала автобусом Минск — Варшава. В очереди автобус был 24-м по счету. Когда стал четвертым, начали подсаживаться люди. Подходили к водителям и очень просились. За деньги, да. От 50−100 долларов (149−297 рублей. — Прим. ред.)».
«Сейчас (вероятно, речь о 3 ноября. — Прим. ред.) на границе сотня автобусов в очереди. Если хотите гарантий, то купите билет и ждите, а если хотите по-быстрому, то схема ехать к шлагбауму рабочая, но тут уже как повезет…»
«[Идите] на подсадку к людям на машине. В основном едут в Тересполь. Оттуда на поезде в Варшаву. И дальше кому куда. Даже в самые плохие августовские дни [время на такое прохождение] границы не превышало 4−5 часов».
Дорога назад: «Тупо стоите в Варшаве на перроне и надеетесь, что какой-то автобус приедет»
Пользовательница TikTok Эдита Иванова добиралась до Минска из Лондона, в нашу страну она направлялась через Варшаву. Судя по ее аккаунту, в ночь с 3 на 4 ноября женщина планировала выехать с польского автовокзала в сторону белорусской столицы.
— Мой автобус, который должен был отходить в 01.20 ночи, не отойдет, — констатировала она. — Его перенесли на 21.00, то есть [почти] на 20 часов задержка. И то не факт, что он приедет.
Но пока Эдита ждала свой транспорт на вокзале, приехал еще один автобус — он опаздывал «чуть ли не на десять часов». В нем оказалось свободное место, желающих было несколько. Но заняла его Эдита.
— И вот 1.28 мы на [польской] границе. Наш автобус третий [в очереди], не все тут так и страшно. Правда, дополнительный автобус мне обошелся… Да уже пофиг, — не назвала она сумму, что пришлось доплатить. — Рассказываю, со стороны Польши на въезд в Беларусь стояло всего три автобуса. А со стороны Беларуси в Польшу — 150. Поэтому все они приходят с задержкой. Задерживают на сутки, двое. [На вокзале] никто толком ничего не объявляет. Вы просто тупо стоите в Варшаве на перроне и надеетесь, что какой-то автобус приедет.
Сколько именно часов провела на польско-белорусской границе, Эдита не сказала.