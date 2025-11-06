Слом изнутри 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

Вынести им на золотом подносе из Кремля по стопке водки!

На двадцать пятом году процветания нашей страны под руководством Путина, разного рода успехов, прорывов и обещаний светлого будущего, главный кремлевский идеолог, Александр Харичев (глава управления Администрации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов) написал статью о «вызовах перед Россией, как цивилизацией».

Этих «вызовов», по его мнению, пять:

«расколы и конфликты на почве социальных, экономических, национально-культурных или политических противоречий»;

«утрата суверенитета»;

«депопуляция»;

«утрата доверия власти и слом политической системы»;

«расчеловечивание, трансгуманизм, уход в виртуальный мир».

Отличная получилась система за четверть века, которая столкнулась с такими «вызовами». Лучшей критики путинизма, чем предложена Харичевым, и представить трудно. Причем, пришла эта критика из самых глубин скрепной конструкции, из среды тех, кто искорежил нашу страну за четверть века так, что перед ней стоят такие «вызовы».

Сначала Герой труда Проханов сорвал покров с происходящего, теперь Харичев. Вынести им на золотом подносе из Кремля по стопке водки!

