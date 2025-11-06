В Донецке поражена база хранения российских «шахедов» 1 6.11.2025, 11:24

Фото: скриншот видео

База располагалась в районе Донецкого аэропорта.

Украинские воины атаковали базу хранения, комплектования и запуска «шахедов» во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мадяра, база располагалась в районе Донецкого аэропорта.

«Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птицы Мадяра.

Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины», - рассказал командующий.

Взрывы в оккупированном Донецке

В сети сообщали, что вечером, 5 ноября, в Донецке прогремели громкие взрывы.

Взрывы раздавались в Куйбышевском и Октябрьском районах.

