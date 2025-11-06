закрыть
6 ноября 2025, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Донецке поражена база хранения российских «шахедов»

1
  • 6.11.2025, 11:24
  • 1,434
В Донецке поражена база хранения российских «шахедов»
Фото: скриншот видео

База располагалась в районе Донецкого аэропорта.

Украинские воины атаковали базу хранения, комплектования и запуска «шахедов» во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мадяра, база располагалась в районе Донецкого аэропорта.

Подробности

«Совместная операция ССО, РВиА и бригадной разведки 414 обр СБС Птицы Мадяра.

Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины», - рассказал командующий.

Взрывы в оккупированном Донецке

В сети сообщали, что вечером, 5 ноября, в Донецке прогремели громкие взрывы.

Взрывы раздавались в Куйбышевском и Октябрьском районах.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько