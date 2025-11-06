Пожар на «Нафтане» ликвидировали 2 6.11.2025, 11:24

1,340

Горело дизельное топливо технологической установки.

Спасателям удалось ликвидировать пожар на технологической установке на территории нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Новополоцке. Об этом пресс-служба МЧС сообщила около 10:20.

На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители завода и работники МЧС.

В зону аварии была организована подача инертных газов — для разбавления горючих веществ и материалов. 12 лафетных стволов были задействованы в охлаждении аварийной установки и установок, расположенных рядом.

О пожаре на «Нафтане» стало известно утром 6 ноября. Там загорелось дизельное топливо технологической установки. В борьбе с огнём участвовали 17 машин МЧС.

Сообщается, что при происшествии никто не пострадал.

