Пожар на «Нафтане» ликвидировали

Пожар на «Нафтане» ликвидировали2
- 6.11.2025, 11:24
Горело дизельное топливо технологической установки.
Спасателям удалось ликвидировать пожар на технологической установке на территории нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Новополоцке. Об этом пресс-служба МЧС сообщила около 10:20.
На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители завода и работники МЧС.
В зону аварии была организована подача инертных газов — для разбавления горючих веществ и материалов. 12 лафетных стволов были задействованы в охлаждении аварийной установки и установок, расположенных рядом.
О пожаре на «Нафтане» стало известно утром 6 ноября. Там загорелось дизельное топливо технологической установки. В борьбе с огнём участвовали 17 машин МЧС.
Сообщается, что при происшествии никто не пострадал.