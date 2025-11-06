Спектакль для дорогих россиян Аббас Галлямов

6.11.2025, 11:40

2,120

Аббас Галлямов

Просто так прекратить войну Путин не хочет.

Он боится, что отказ от достижения ранее заявленных целей будет воспринят россиянами как поражение. А вот если взвинтить градус ядерного противостояния, то тогда совсем другое дело – тогда народ и про Донбасс, и про Киев забудет. Все настолько напугаются, что будут рады простому факту того, что остались живы. Шутка ли – почти до Третьей мировой дошло.

Я не утверждаю, что Трамп с Путиным договорились, хотя и этого не исключено. Но в принципе им можно было и не договариваться. Каждая сторона сейчас и без того готова играть на обострение – благо, никаких дополнительных ресурсов для этого не требуется. Указанное обострение должно по-настоящему шокировать россиян – они должны мечтать не о победе, а о том, чтобы не сгореть в топке ядерного апокалипсиса. Вот когда этот страх появится, тогда можно будет звонить Трампу и предлагать урегулирование на ВСЕХ направлениях – от стратегической безопасности до Украины. В новых условиях никто за отсутствие результата уже не спросит. Живы – и на том спасибо скажите.

Путин ненавидит Ленина, Трамп про него скорее всего вообще ничего не знает, но действовать они оба решили именно в соответствии с ленинской формулой: «прежде чем объединиться, нам надо решительно размежеваться».

Некоторые сейчас говорят, что это «спектакль для Трампа». Не столько для Трампа, сколько для дорогих россиян.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

