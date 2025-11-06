Telegraph: РФ отправляет на войну солдат с инвалидностью, которые даже не могут говорить 6.11.2025, 12:10

Фото: The Telegraph

Такие случаи являются нередкими.

Россия отправляет на поле боя солдат, которые имеют инвалидность и ограниченные возможности. Как рассказали украинские чиновники для The Telegraph, эта стратегия показывает растущую зависимость РФ от уязвимых военных и ее готовность привлекать любой запас рабочей силы для достижения успехов на фронте.

Источники внутри военных структур поделились с журналистами результатами исследования, в котором говорится о случаях, которые разоблачают готовность Москвы отправлять на поле боя солдат с инвалидностью или больных.

«Россия никогда не останется без людей. Это означает, что если жертва одного человека на каждые 10 метров продвижения вперед и давление на нас, [они это сделают]; это эффективная тактика в обществе, где нет цены за жертву бедных», - отметила украинская военная Анна (имя было изменено из соображений безопасности).

Такие случаи не единичны. Как отметил военно-политический эксперт Дмитрий Жмайло, это часть тревожной тенденции, которая наблюдается в армии РФ.

«Такие случаи не единичны и носят достаточно систематический характер. Из-за потребности в рабочей силе на фоне больших потерь в армии Россия вынуждена призывать граждан независимо от их состояния здоровья или физических недостатков», - добавил он.

Принудительная отправка россиян на фронт

Один из украинских командиров рассказал для The Telegraph, что чиновники знают о как минимум двух случаях отправки на фронт россиян с психическими недостатками.

Одним из них оказался Семен Карманов, который не умел читать и писать, а в детстве ему диагностировали «умственную инвалидность со значительными поведенческими расстройствами, требующими ухода и лечения».

Несмотря на такое заболевание, тюремная медицинская комиссия классифицировала его как «категорию А», признав годным к военной службе.

После чего Карманова отправили самолетом из тюрьмы в тренировочный лагерь в оккупированном Луганске и выдали ему военный билет, в котором он был указан как «водитель», однако, как рассказала его мать, он не умел водить.

Уже этой осенью он погиб на фронте после ранения в голову.

По словам украинского командира, в начале этого года другой 22-летний парень из западной России, который имел интеллектуальную инвалидность, был вынужден полицией подписать военный контракт, несмотря на то, что медицинская справка признавала его непригодным к службе.

Речь идет об Алексее Вахрушеве, который большую часть своей жизни провел под наблюдением психиатров и учился в специализированной школе для детей с нарушениями развития. Однако мужчину отправили на передовую после попытки сбежать со своего поста, а сейчас его текущее местонахождение неизвестно.

«Многочисленные видео, распространяемые в социальных сетях, показывают других пленных российских солдат, которые не могут общаться или понять, где они находятся - это, по мнению украинских чиновников, является еще одним доказательством того, что Москва полагается на непригодных и нежелательных», - подчеркивают в The Telegraph.

В то же время Жмайло добавил:

«Сюда входят как заключенные из российских тюрем, которые имеют инвалидность из-за хронических заболеваний, так и российские гражданские лица, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, соглашаются подписать контракт с Министерством обороны России, часто под давлением».

Также эксперт рассказал и о другом случае, который связан с российским солдатом Артемом Радаевым. Мужчина также имел инвалидность с детства, однако все равно его отправили на фронт. Уже через несколько дней он исчез вблизи Горловки, что в Донецкой области.

«Его мать Галина позже узнала его на фотографии российских солдат, привязанных к деревьям в качестве наказания за отказ воевать. Несмотря на неоднократные обращения к военной власти, она не получила никакой информации о его судьбе», - отметили в материале.

«Идут по костям»

Еще одним доказательством такой тактики России являются слова вражеского солдата, который рассказал, что новоназначенные рекруты, которых армия РФ отправляет на фронт, часто погибают почти сразу, а его собственная часть понесла потери более 90%.

«Они вербуют людей, которые ничего не знают, - на их [вербовку] тратятся миллионы. Они приезжают и сразу становятся 200-ми [мертвыми]. Нас осталось шестеро: было семьдесят, а теперь шестеро. Ты едешь по трупам - другого выхода нет. Вот так, ты просто не можешь сказать, по кому ты едешь... У нас три бригады похоронены под плитами», - отметил мужчина, представившийся как Руслан из 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», в видео, опубликованном в социальных сетях.

России безразличны потери

В свою очередь военная Анна говорит, что россияне больше расстроены санкциями со стороны США, чем потерей 500 тысяч человек.

«Люди смотрят на цифры потерь и думают, что они означают нашу победу - мы не проигрываем - но они [Россия] продолжают наступать и давить... Это происходит в Бахмуте, Часов Яре, Покровске, Авдеевке», - добавила она.

По ее словам, война больше не ведется с помощью навыков, а благодаря человеческим ресурсам, отметив, что хотя Украина имеет преимущество в некоторых аспектах, количество российских войск и их готовность отправлять волны солдат в бой наносят сильный удар.

«Мы имеем лучшие навыки, если сравнивать наших среднестатистических бойцов с их. Мы имеем немного лучшую технику, а они - гораздо лучшую продукцию. Разница заключается в непрерывных волнах помощи. Каждый солдат является инструментом для захвата территории или смерти в попытке это сделать, а еще лучше, если они заберут нас с собой. Партнеры и общественность должны осознать, что Кремль не рассматривает свою пехоту как людей, а как движимое имущество», - объяснила Анна.

В то же время полковник Александр Завтонов из 30-го морского корпуса Украины подчеркнул, что российским командирам безразличны человеческие потери.

«Мы видим, что враг не имеет ограничений в расходах человеческих жизней, что для цивилизованного мира выглядит как каннибалистическая тактика. Для россиян это норма - они всегда воюют так, не ценя человеческую жизнь», - подытожил военный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com