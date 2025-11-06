Белорусы уйдут с работы раньше

Белорусы уйдут с работы раньше1
- 6.11.2025, 12:16
Сегодня — сокращенный рабочий день.
Рабочий день 6 ноября в Беларуси сокращён на час
В четврег, 6 ноября, в Беларуси установлен сокращённый рабочий день — накануне Дня Октябрьской революции, который традиционно отмечается 7 ноября, напомнили в Минтруда.
Согласно нормам трудового законодательства, при пятидневной рабочей неделе с 40-часовой нормой рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Это правило касается всех, кто трудится на условиях полного рабочего дня.
Для работников с неполной занятостью продолжительность рабочего времени уменьшается пропорционально. Например, если человек работает по шесть часов в день, 6 ноября его смена будет на 45 минут короче. При четырёхчасовом графике рабочее время сокращается на полчаса.
Ближайшие длинные выходные выпадут в ноябре. Поскольку День Октябрьской революции отмечается 7 ноября (в пятницу), белорусы получат мини-отпуск с 7 по 9 ноября.