Белорусы уйдут с работы раньше 1 6.11.2025, 12:16

Сегодня — сокращенный рабочий день.

Рабочий день 6 ноября в Беларуси сокращён на час

В четврег, 6 ноября, в Беларуси установлен сокращённый рабочий день — накануне Дня Октябрьской революции, который традиционно отмечается 7 ноября, напомнили в Минтруда.

Согласно нормам трудового законодательства, при пятидневной рабочей неделе с 40-часовой нормой рабочий день, предшествующий праздничному, сокращается на один час. Это правило касается всех, кто трудится на условиях полного рабочего дня.

Для работников с неполной занятостью продолжительность рабочего времени уменьшается пропорционально. Например, если человек работает по шесть часов в день, 6 ноября его смена будет на 45 минут короче. При четырёхчасовом графике рабочее время сокращается на полчаса.

Ближайшие длинные выходные выпадут в ноябре. Поскольку День Октябрьской революции отмечается 7 ноября (в пятницу), белорусы получат мини-отпуск с 7 по 9 ноября.

