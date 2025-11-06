закрыть
Анджелина Джоли посетила Украину инкогнито

  • 6.11.2025, 12:21
Анджелина Джоли посетила Украину инкогнито
Фото: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio/Getty Images

Украинские власти не знали о ее визите.

Американская актриса Анджелина Джоли во время последнего визита в Украину не предупреждала о нём украинские власти. Об этом 5 ноября написало Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, голливудская звезда пересекла украинскую границу пешком.

Как указало Politico, Джоли прибыла в Украину в качестве посла ЮНИСЕФ и побывала в прифронтовом Херсоне.

Издание отметило, что её визит «обернулся неожиданной драмой», и рассказало, что один из сопровождавших её мужчин был доставлен в территориальный центр комплектования и соцподдержки.

В Николаевском областном ТЦК подтвердили Politico факт инцидента и заявили, что водитель Джоли был резервистом. Он получил приказ явиться на военную переподготовку.

Это был второй визит Джоли в Украину после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, подчеркнуло СМИ.

