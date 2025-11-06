Белорус во дворе построил обсерваторию для наблюдения за космосом 4 6.11.2025, 12:34

1,450

Мужчине посчастливилось совместить увлечение и работу.

Здорово, когда на участке у дома есть беседка, а еще лучше — когда это астробеседка. Такое сооружение возвел у себя во дворе Александр Микулич — большой любитель астрономии, которому посчастливилось совместить увлечение и работу, ведь последние 17 лет мужчина трудится заведующим Минским планетарием, что находится в парке Горького.

Журналисты Onliner наведались к Александру в гости, чтобы показать вам его мини-обсерваторию и напомнить о конкурсе астрофотографии «АстраПогляд 2025».

«Снизу — обычная беседка, а сверху — мини-обсерватория»

Будучи подростком, Александр прокрался в кабинет астрономии в деревенской школе, где директором работал его дедушка. Там он обнаружил телескоп и навел его на Луну — в тот момент и случилось озарение, которое определило жизненный путь белоруса.

После школы Александр поступил на физический факультет, должен был заниматься наукой, но судьба занесла в педагогику — долгое время он преподавал физику и астрономию, пока в 2008 году не пригласили работать в Минский планетарий. На такой работе не соскучишься, ведь, по словам заведующего, приходится выполнять множество самых разных задач: заниматься соцсетями, настраивать оборудование, организовывать мероприятия, вести лекции. В планетарии даже проводились международные фестивали полнокупольного кино, когда фильм проецируется не на плоский экран, а на купол планетария, что дает особый эффект погружения.

Когда Александр с семьей построили дом, ему захотелось, чтобы доступ к звездам и планетам был не только на работе, но и дома. У него был телескоп, но каждый раз выносить на улицу громоздкую конструкцию, долго настраивать, а потом все собирать обратно не очень удобно, хотелось какого-то стационарного решения.

— А жене хотелось, чтобы была беседка на участке. Так эти желания совпали, и мы построили астробеседку. Снизу — обычная беседка, а сверху — мини-обсерватория. Колонну под телескоп и купол я делал сам — это самодельная конструкция, вращающаяся на 360 градусов ручным приводом. Такое вот получилось свое окошко во Вселенную. Из города достаточно много объектов можно наблюдать.

Готовые купола для обсерваторий стоят очень больших денег, рассказывает Александр, поэтому он решил сделать все своими руками из стекловолокна и полиэфирной смолы, используя технику ручного ламинирования.

— Сделал сначала каркас геодезического купола из картона прямо здесь, на участке, а затем по этому каркасу лепился сам купол из стекловолокна. Далее присоединили металлические кольца, направляющие и все это краном подняли на второй этаж беседки.

Такая конструкция надежно защищает оборудование от осадков и ветра, а вибрации гасит бетонная колонна по центру, на которой установлен телескоп: она проходит через всю астробеседку и уходит в землю на два метра.

Проходящие мимо люди, иногда принимали астробеседку за голубятню, не подозревая, что там скрывается частная обсерватория. Но позднее соседи начали проситься в гости, чтобы показать детям телескоп и далекие космические объекты через окуляр.

«Телескоп стоит как новая модель «айфона»

Начало ноября выдалось ожидаемо холодным и облачным, однако, когда мы приехали в гости к Александру, небо магическим образом очистилось, обнажив яркую полную Луну и россыпь звезд на темном небе.

Мы поднялись с владельцем астробеседки наверх, и Александр развел створки купола с помощью ручного привода на веревках, открыв вид на небо и спутник нашей планеты. Луна — самый простой объект для изучения, через телескоп можно разглядеть все его кратеры и моря, для этого прямо в астробеседке висит карта лунной поверхности.

— Здесь у нас стоит телескоп системы Шмидта-Кассегрена с апертурой 280 мм и фокусным расстоянием 2800 мм. Он может обеспечивать большое увеличение, чтобы видеть объекты далекого космоса, планеты, различные яркие объекты. Он предназначен больше для астрофотографии, но и простые наблюдения через него делать тоже, конечно, можно.

То, что у обычных фотографов называется штативом, здесь именуется монтировкой — это массивная металлическая конструкция, на которую крепится телескоп. Она должна выдерживать вес телескопа — в данном случае это 14 кг — и, естественно, двигаться, чтобы позволять нацеливаться на конкретные объекты на небе.

В то место, где нужно смотреть глазом, можно прикручивать отдельные окуляры, фильтры, автофокусеры и прочее оборудование. Под разные задачи — отдельные компоненты. А чтобы сделать непосредственно фото, к окулярному узлу присоединяется специальная камера в прямом фокусе.

Все это подключается к ноутбуку, с которого можно управлять системой, делать фокусировку и съемку, а затем уже специальным софтом обрабатывать полученные фото и видео. Примечательно, что для получения астрофотографий часто снимается видео, чтобы из множества кадров ролика выбрать самые четкие и с ними уже работать дальше. Так делают из-за постоянных колебаний атмосферы и других вибраций, которые смазывают изображение, лишая его резкости.

Стоит такое «окошко во Вселенную», на удивление, не самых космических денег, особенно если покупать не новое оборудование.

— Новый такой телескоп я бы себе позволить не смог. А бэушный стоит примерно как последняя модель «айфона». Плюс монтировка примерно в такую же стоимость — это уже второй условный «айфон». А камеры стоят в районе $200—300.

На самом деле телескопы, если их наждачкой не тереть и тряпкой зеркала не вытирать, — это нестареющая техника. С оптикой со временем ничего плохого не происходит, главное с ней аккуратно обращаться. Когда я приобретал телескоп, убедился, что оптика в хорошем состоянии, мы ее настроили, и он замечательно работает как фотографический инструмент.

«Это важно для понимания своего места в этом мире»

Поразительно, что, наблюдая за далекими объектами в космосе, мы всегда смотрим в прошлое, а любой телескоп, как объясняет Александр, это еще и немножко машина времени. Дело в том, что космические светила находятся так далеко, что свету нужно время, чтобы долететь до нас и попасть через телескоп в наш глаз. Поэтому когда мы видим через окуляр, например, Солнце — мы заглядываем в прошлое на 8 минут, потому что именно столько времени нужно свету, чтобы долететь от нашей звезды до Земли. Свет от Луны до нашей планеты долетает примерно за секунду, а чтобы преодолеть расстояние от ближайшей к нам звезды Проксимы Центавра, нужно больше четырех лет. Наблюдая за самыми далекими туманностями и галактиками, астрономы буквально заглядывают на миллионы лет в прошлое.

Напомним, что Обсерватория Минского планетария проводит конкурс астрофотографии «АстраПогляд 2025». Все подробности можно узнать здесь.

Для кого-то это может быть разочарованием, но дальние объекты вроде галактик и туманностей в тысячах и миллионах световых лет астрономы видят в черно-белом цвете. А красивые цвета финальное изображение приобретает на постобработке.

— К примеру, водород обычно светится в красном цвете. И так для каждого химического элемента принят свой цвет, в который окрашиваются отдельные области изображения. Однако планеты Солнечной системы даже визуально сохраняют свои реальные цвета через телескоп, потому что они ближе и ярче.

Мне интересно сейчас именно фотографирование планет Солнечной системы. Иногда на них проявляются какие-то интересные детали: штормы, динамические системы, которые можно наблюдать. И эти изменения интересно увидеть своим глазом, запечатлеть и показать всем.

Некоторые могут сказать: а зачем вообще всматриваться в космос, ведь все эти планеты и звезды не особо влияют на повседневную жизнь людей. Александр так объясняет важность астрономии для нас.

— Это важно для понимания своего места в этом мире, понимания, насколько масштабен этот мир, чтобы не замыкаться в себе и на нашей планете Земля. Я думаю, если взглянуть на другие планеты Солнечной системы или еще дальше на далекие галактики, то человечество может посмотреть на себя и на нашу общую жизнь по-другому. Возможно, как-то иначе оценить миропорядок и строить свое мировоззрение.

«На необитаемом острове по звездам можно определить, где ты находишься»

Александр не забыл свое педагогическое прошлое, и он стремится делиться своими знаниями и техническими возможностями с другими, особенно с молодым поколением. Поэтому он курирует астрономический клуб «Аш-Ню» при Планетарии, который объединяет любителей астрономии из Минска. В нем также состоят и школьники, которых заведующий приглашает в свою астробеседку для наблюдений и выполнения исследовательских работ.

— Я хочу научить детей, школьников, учащихся пользоваться подобным оборудованием. Дать им возможность к этому прикоснуться, чтобы они тоже, возможно, увлеклись темой впоследствии. Здесь они могут сфотографировать какой-то объект, объяснить какое-то явление. Или решать различные задачки. Например, школьники сейчас выполняют исследовательскую работу по фотографированию покрытия звезд Луной и последующего точного определения своих географических координат. Если представить себя на необитаемом острове, то это может быть очень полезно.

Помимо нас, в гости к Александру заглянули и те самые школьники, чтобы понаблюдать за Луной и планетами Солнечной системы. Некоторые благодаря заведующему планетарием могут проводить довольно серьезные научно-исследовательские работы.

— Я провожу исследовательскую работу — делаю спектральный анализ метеоров. На камерах стоят дифракционные решетки, которые раскладывают на спектр свет от них по длинам волн. И с помощью этого можно определить, из каких химических элементов состоит метеор, — рассказывает одиннадцатиклассник Алексей.

Другая участница клуба, София, тоже в одиннадцатом классе и планирует пойти учиться на инженера.

— Я бы хотела создавать спутники и другие космические аппараты. В Беларуси, на мой взгляд, есть место для развития в этой области. Поэтому планирую поступать на физико-инженерную специальность.

Напоследок проводим короткий блиц с Александром.

— Три лучших фильма о космосе?

— «Интерстеллар», «2001 год: Космическая одиссея» и, пожалуй, «Марсианин».

— Три лучших книги про космос?

— Из детства вспоминается «Сокровища звездного неба» Феликса Зигеля. Также нравятся книги Сурдина. К примеру «Астрономия. Век XXI». А еще до увлечения астрономией мне нравились книги Луи Буссенара про путешествия и приключения.

— Самый красивый космический объект, на ваш взгляд?

— Большая туманность Ориона. Каждую зиму стараюсь ее посмотреть, так как она в этот период лучше видна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com