Повстанцы устроили масштабную диверсию в РФ: сгорели десятки локомотивов

Повстанцы устроили масштабную диверсию в РФ: сгорели десятки локомотивов4
- 6.11.2025, 12:36
- 7,508
Украинская разведка раскрыла подробности.
Движение сопротивления «Свобода России» провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Движение сопротивления кремлевскому режиму «Свобода России» провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.
«Повстанцы «Свободы России» активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас является одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ» - отметили в ГУР.
По данным разведки, целью ударов стали локомотивы, которые московиты используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.
«Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, которые обеспечивали перевозки военных грузов. Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте», - добавили в ГУР.