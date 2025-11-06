закрыть
6 ноября 2025, четверг, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Повстанцы устроили масштабную диверсию в РФ: сгорели десятки локомотивов

4
  • 6.11.2025, 12:36
  • 7,508
Повстанцы устроили масштабную диверсию в РФ: сгорели десятки локомотивов

Украинская разведка раскрыла подробности.

Движение сопротивления «Свобода России» провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Движение сопротивления кремлевскому режиму «Свобода России» провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.

«Повстанцы «Свободы России» активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас является одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ» - отметили в ГУР.

По данным разведки, целью ударов стали локомотивы, которые московиты используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.

«Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, которые обеспечивали перевозки военных грузов. Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте», - добавили в ГУР.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько