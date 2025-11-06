Ученые рассказали, почему нужно спать в полной темноте 6.11.2025, 12:49

Неожиданное открытие.

Новые научные данные показывают, что искусственный свет ночью может вредить здоровью сердца. Предварительные результаты исследования, которое представят на научной конференции Американской ассоциации сердца 2025 года, свидетельствуют: темнота во время сна имеет важное значение для организма, пишет New Voice.

Исследователи обнаружили, что больше искусственного света ночью связано с повышенным стрессом в головном мозге, воспалением кровеносных сосудов и ростом риска болезней сердца.

Руководитель исследования, Шейди Абохашем из Массачусетской генеральной больницы, объяснил, что световое загрязнение — очень распространенное явление, но его влияние на сердце изучено недостаточно.

Он отметил: «Мы знаем, что факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха или шум, могут вызывать стресс и влиять на нервы и сосуды. Световое загрязнение тоже распространено, но мало известно, как оно действует на сердце».

Ученые проанализировали данные 466 взрослых, которые проходили сканирование мозга и сосудов в Бостоне с 2005 по 2008 год. Они также оценили уровень искусственного освещения ночью в районах, где жили участники, используя глобальную карту ночного освещения 2016 года.

Результаты показали, что люди, которые жили в более освещенных районах, имели более высокий уровень стресса мозга и воспаления сосудов. К концу 2018 года 17% участников столкнулись с серьезными сердечными проблемами. Риск был еще выше у тех, кто жил в районах с другими стресс-факторами — например, шумным трафиком или низким уровнем доходов.

«Мы обнаружили почти прямую связь: чем больше света ночью, тем больше риск. Даже небольшие дополнительные источники освещения увеличивали стресс мозга и сосудов», — отметил Абохашем.

Он также объяснил, что когда мозг испытывает стресс, он запускает иммунную реакцию, которая может вызвать воспаление сосудов и со временем привести к сердечному приступу или инсульту.

Исследователи советуют городам уменьшить ненужное наружное освещение, а людям — убирать лишний свет в помещении перед сном, в частности выключать экраны.

Другой эксперт, Хулио Фернандес-Мендоса из Пенсильванского университета, который не участвовал в исследовании, сказал:

«Мы знали, что чрезмерный искусственный свет ночью вредит здоровью, но не понимали, как именно. Эта работа показывает, что важную роль играет реакция мозга на стресс».

Авторы отмечают, что результаты пока предварительные. Участники были из одной больницы, поэтому они могут не отражать все группы населения. Также, поскольку это наблюдательное исследование, оно не доказывает, что именно свет вызывает болезни — лишь показывает связь.

Абохашем подытожил, что ученые планируют продолжить работу на большей и разнообразной выборке и исследовать, может ли уменьшение освещения ночью улучшить состояние сердца.

