Франция экстрадировала гражданку Беларуси в США

Франция экстрадировала гражданку Беларуси в США2
- 6.11.2025, 13:00
Она помогала обходить санкции.
33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова, задержанная за участие в поставках в Россию в обход мер экспортного контроля американских авиазапчастей, передана французскими властями США.
Соответствующую информацию распространила пресс-служба Министерства юстиции США.
Как следует из него, Яна Леонова была «экстрадирована из Франции по обвинению в сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США».
В минувшую среду, 5 ноября, она предстала перед судом в столичном округе Колумбия.
По версии американских властей, после начала Россией специальной военной операции на Украине Леонова при участии граждан США «незаконным образом экспортировала из США в Россию бортовую электронику и другое авиационное оборудование».
Утверждается, что оно было использовано в «частном самолете», принадлежащем находящейся в американских санкционных списках компании, в которой ранее работала Леонова.