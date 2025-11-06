закрыть
Франция экстрадировала гражданку Беларуси в США

  • 6.11.2025, 13:00
  • 2,170
Она помогала обходить санкции.

33-летняя гражданка Беларуси Яна Леонова, задержанная за участие в поставках в Россию в обход мер экспортного контроля американских авиазапчастей, передана французскими властями США.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба Министерства юстиции США.

Как следует из него, Яна Леонова была «экстрадирована из Франции по обвинению в сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США».

В минувшую среду, 5 ноября, она предстала перед судом в столичном округе Колумбия.

По версии американских властей, после начала Россией специальной военной операции на Украине Леонова при участии граждан США «незаконным образом экспортировала из США в Россию бортовую электронику и другое авиационное оборудование».

Утверждается, что оно было использовано в «частном самолете», принадлежащем находящейся в американских санкционных списках компании, в которой ранее работала Леонова.

