Москве грозит блэкаут под Новый Год

Москве грозит блэкаут под Новый Год1
- Александр Коваленко
- 6.11.2025, 13:03
- 3,328
Кольцо сжимается.
В ночь на 5 ноября украинские дроны посетили подстанцию Владимирская и Орловскую ТЭЦ.
И тут важно знать вот, что за последнюю пару недель любознательные украинские дроны посетили целый ряд российских ТЭЦ и подстанций, которые принимают непосредственное участие в транзите электроэнергии в европейской части России. По сути, дроны не просто бездумно бьют по объектам энергетического сектора в РФ, а создают условия ЧП в вопросах перетока электроэнергии между областями и в саму столицу.
Орловская ТЭЦ — главный и крупнейший источник генерации электроэнергии и тепла во всей области.
Подстанция Владимирская входит в число самых мощных в России, что причисляет ее к подстанции стратегического и технического значения для энергосистемы.
Все это говорит о том, что отключения электроэнергии в российских областях в ближайшее время станет вынужденной и неотвратимой мерой. При этом, если удары продолжатся, эти ограничения коснутся и Москвы, вокруг которой сжимается кольцо вырубленных подстанций и ТЭЦ.
С другой стороны, если нет света, то всегда же можно включить электрогенератор, залить бензинчика и встречать Новый год под бой курантов и речь Путина о скрепности и величии, не правда ли? Хотя, да, откуда в России бензинчик…
Christmas Is Coming!
Александр Коваленко, «Телеграм»