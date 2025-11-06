ВСУ вытеснили россиян из северной части Купянска
Украинские военные провели серию контратак.
Российские войска удалось вытеснить из северной части Купянска, однако ситуация в городе остается сложной.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
«На данный момент была серия контратак в северной части города, россиян удалось вытеснить, но ситуация нестабильна. Идут бои в городе, которые динамично меняются. Хотя удалось отбросить россиян, но в городе все еще непросто», - сказал он.
Тактика РФ на Купянском направлении
По словам Трегубова, российские войска пытаются закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше. «В целом эта тактика используется вдоль всей линии разграничения. Найти место, которое относительно защищено от ударов беспилотников, накопить там определенное количество живой силы и продвинуться дальше», - отметил он.
Ситуация в Волчанске
Относительно ситуации в Волчанске Трегубов сообщил, что город почти полностью разрушен, а россияне пытаются вытеснить украинские войска из его южной части. «В плане контроля там ситуация для нас неприятная», - добавил офицер.
Он также отметил, что враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она сразу поражается украинскими беспилотниками.