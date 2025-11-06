Литва хочет открыть один из пограничных пунктов на границе с Беларусью 1 6.11.2025, 13:26

Однако только для своих фур.

В связи с тем, что в Беларуси остаются около 5 000 литовских грузовиков и полуприцепов, а Минск запретил им передвигаться по стране, Литва планирует открыть для перевозчиков закрытый пограничный пункт пропуска «Шальчининкай», где стоят около 500 транспортных средств. Об этом сообщает LRT.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что планируется передать Беларуси через литовских пограничников сообщение о возможности использования именно этого пункта пропуска именно для этого транспорта.

«Большая группа находится (...) на пункте пропуска «Шальчининкай», там с белорусской стороны, в Беняконях. (...) Мы предполагаем, что транспортные средства смогут начать движение через этот пункт, так как они больше никуда не могут ехать. Там и водители, и прицепы», – сообщил глава МВД радиостанции Ziniu radijas.

Как отреагируют белорусские власти, он не знает.

По словам министра, около «Шальчининкай» стоят около 500 транспортных средств. Еще около 5 тысяч литовских грузовиков разбросаны по всей территории Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com