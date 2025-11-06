WSJ: Удар по самому больному месту Путина
- 6.11.2025, 14:05
Украина все чаще наносит удары по энергетическим и военным целям в России.
Украина все активнее наносит удары по ключевой инфраструктуре на территории России, поскольку ограничения Запада на использование поставленных вооружений постепенно смягчаются. Киев все чаще поражает объекты энергетики и производства вооружений, которые играют важнейшую роль в финансировании и обеспечении российской военной кампании, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по российским энергомощностям «санкциями дальнего действия». Только во второй половине октября украинские силы атаковали 15 энергетических объектов за 15 дней, а с начала года было совершено почти 160 успешных ударов по российской энергетике, сообщил глава СБУ Василий Малюк.
Украина также активизирует атаки на предприятия оборонной промышленности России. Среди недавних целей — Брянский химический завод, производящий порох, взрывчатку и компоненты ракетного топлива. В ударе участвовали британские ракеты Storm Shadow. Одновременно Киев наращивает собственное производство дальнобойных беспилотников и ракет, а западная разведка помогает с точным наведением.
По данным украинской разведки, Россия усиливает ПВО вокруг объектов, расположенных в глубоком тылу. Малюк заявил, что Украина уже вывела из строя около 48% систем «Панцирь», задействованных для перехвата дальнобойных дронов.
Несмотря на заявления некоторых представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что Украина проигрывает войну, данные об успешных ударах по российской территории свидетельствуют об обратном. Киев заставляет Москву перераспределять ресурсы и выбирать между защитой ключевой энергетической и военной инфраструктуры. Такой давление, по мнению украинских лидеров, может подтолкнуть Путина к реальным переговорам.