6 ноября 2025, четверг, 15:22
НАТО обошло Россию в производстве боеприпасов

  • 6.11.2025, 14:21
  • 1,130
Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сообщил детали.

Страны-члены Организации Североатлантического договора переламывают ситуацию по производству боеприпасов. Теперь Альянс не отстает от России в этом вопросе. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления на промышленном форуме в Бухаресте (Румыния).

«Мы уже переламываем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые. Но это уже не так. Во всем Альянсе мы сейчас открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие», - подчеркнул Рютте.

В частности, как отметил генеральный секретарь Альянса, сейчас в странах НАТО производят больше боеприпасов, чем производили в предыдущие десятилетия.

Как подчеркнул Рютте, такой прогресс надо развивать в других направлениях - от высококачественных средств противовоздушной обороны до недорогих дронов-перехватчиков.

Он добавил, что ключевое значение имеет количество средств, и в этой связи еще одним движущим фактором является креативность. «Речь идет о силе инноваций», - сказал Рютте.

«Нам надо перехитрить наших противников, используя всю нашу мощь, чтобы оставаться в безопасности в будущем», - добавил он.

