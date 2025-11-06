Третий за неделю аэропорт Германии остановил работу из-за дронов 6.11.2025, 14:31

БПЛА летал над близлежащей промзоной.

В среду, 5 ноября, власти Ганновера, столицы Нижней Саксонии, закрывали аэропорт из-за зафиксированного недалеко от объекта беспилотника, передает немецкое агентство dpa. По данным местной полиции, неопознанный дрон увидел экипаж заходившего на посадку самолета, доложивший об этом сотрудникам аэропорта. По предварительной версии, БПЛА летал над близлежащей промзоной.

Работу аэропорта Ганновера, восьмого по загруженности в ФРГ, по данным на 2022 год, остановили в 22:00 по берлинскому времени (в 00:00 6 ноября по минскому). Ограничения действовали примерно 45 минут. Из-за этого три самолета были перенаправлены в другие аэропорты. Вылет и прием еще ряда рейсов были задержаны.

Из-за неопознанных дронов в Германии за последнюю неделю закрывают уже по меньшей мере третью авиагавань. До этого, 31 октября, приостанавливал работу главный аэропорт столицы Германии — «Берлин-Бранденбург» — с годовым пассажиропотоком около 34 млн человек. Ограничения на прем и вылет рейсов длились почти два часа.

Также, как уточняет Deutsche Welle, в минувшее воскресенье из-за дронов почти на час закрывался аэропорт Бремена.

Ранее неопознанные беспилотники неоднократно нарушали работу авиационных объектов Германии. Лишь в октябре аэропорт Мюнхена — второй по величине авиаузел в ФРГ — дважды приостанавливал работу из-за неопознанных БПЛА. Это затронуло планы почти 10 000 пассажиров. Также имели место нарушения в аэропорту Франкфурта-на-Майне — крупнейшего аэропорта страны. Кроме того, дроны фиксировали над городом Киль на севере ФРГ.

Bild со ссылкой на секретный доклад полиции писал, что летавшие над Мюнхеном летательные аппараты оказались военными разведывательными беспилотниками.

