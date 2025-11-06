Власти решили взять в заложники литовские грузовики 1 6.11.2025, 14:41

2,022

В отместку за закрытие границы.

Литва намерена попросить белорусские власти вернуть застрявшие в Беларуси после закрытия погранпереходов литовские фуры. В ответ белорусский МИД заявил, что он лично за последствия закрытия границы никакой ответственности не несёт. Так что, похоже, власти собираются взять литовские грузовики в заложники, пишет planbmedia.io.

Решение о закрытии до конца ноября двух последних погранпереходов литовские власти приняли на прошлой неделе в ответ на налёты метеозондов с контрабандой. После этого Лукашенко сказал, что контрабанда — это пустяки, дело житейское, и извиняться ему не за что.

А белорусское правительство в качестве ответной меры запретило грузовикам на литовских номерах выезжать из Беларуси через любые пункты пропуска, кроме литовских. В результате, по данным литовских властей, в Беларуси скопилось уже 5000 фур, которые не могут покинуть страну.

«Решено обратиться к Беларуси, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой. Процесс уже идёт, переговоры ведутся, посмотрим, каким будет результат», — сказала в среду премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сказал, что ради этого литовские власти готовы приоткрыть погранпереход Шальчининкай. Для начала через него предполагается пропустить 500 грузовиков и прицепов, «которые фактически находятся в нейтральной зоне перед границей». Однако для всех остальных границу литовские власти открывать не собираются.

«Сама граница останется закрытой», — сказала Ругинене.

Учитывая, что для своих грузовиков Литва открывает свой погранпереход, формальных препятствий, чтобы их выпустить, вроде бы нет. Но белорусские власти никогда не были большими сторонниками всяких глупых формальностей.

«Беларусь не несёт ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными — от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесённого не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства — члены ЕС», — сказал пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Так что литовские грузовики в Беларуси могут и задержаться. Потому что торговля заложниками, похоже, единственный доступный белорусским властям вид дипломатической активности. Поэтому заложников надо больше и разнообразнее.

