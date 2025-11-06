Синоптики «отодвинули» приход ультраполярного вторжения в Беларусь 6.11.2025, 14:57

Когда ждать похолодания?

Синоптики пересмотрели свои среднесрочные прогнозы для Беларуси и «отодвинули» приход ультраполярного вторжения в наш регион. Белорусам пообещали «комфортные выходные», несмотря на «желтое» метеопредупреждение от Белгдромета на праздничную пятницу, пишет Telegraf.news.

После очередной корректировки западных прогнозных моделей, специалисты пришли к выводу, что вероятность резкого похолодания до двухзначного минуса, которое изначально ожидалось уже в середине следующей недели, сошла на нет.

«По последним расчетам уже никакого ультраполярного вторжения нет, холод отодвинулся на 14 ноября и то не факт. Так что поживем еще», - дали свой прогноз авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie.

Специалисты пояснили, что пока Беларусь остается в поле высокого давления на восточной периферии очередного антициклона, поэтому на территорию Республики продолжает поступает теплый воздух и даже по ночам столбик термометра не уходит в минус.

Их коллеги из Telegram-канала «Метеовайб» пообещали белорусам «комфортные выходные» в стиле теплой поздней осени, почти без осадков и приятной температурой в диапазоне + 7..+13°С.

Такой же прогноз на выходные дал и официальный Белгидромет, предупредив, однако, об одном потенциально опасном метеообстоятельстве, который точно следует учитывать белорусским автомобилистам в ближайшие сутки. По информации ведомства, с 21:00 6 ноября до 10:00 7 ноября везде, за исключением Витебской области, ожидается густой туман.

Аналогичное предупреждение уже выпустили и на следующую ночь: c 21:00 7 ноября до 10:00 8 ноября туман может сгущаться до потенциально опасного повсеместно по Беларуси, за исключением уже Могилевской области.

В остальном прогноз Белгидромета на длинные ноябрьские выгодные благоприятный:

в пятницу, 7 ноября : преимущественно без осадков, температура ночью +1..+7°С, местами до 0..-2°С, дневные максимумы в диапазоне +7..+13°С;

в субботу, 8 ноября : без осадков, ночью и утром местами слабый гололед, температура ночью -1..+5°С (местами до -4°С), максимальная днем +6..+13°С;

в воскресенье, 9 ноября : преимущественно без осадков, за исключением юга страны, где возможны кратковременные дожди, ночью и утром местами слабый гололед, температура ночью -1..+5°С (местами до -3°С), максимальная днем +5..+12°С.

