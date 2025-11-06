закрыть
6 ноября 2025, четверг, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США перебрасывают войска на авиабазу в Дамаск

  • 6.11.2025, 15:00
США перебрасывают войска на авиабазу в Дамаск

Это часть широкой стратегии Вашингтона после смены власти в Сирии.

США готовятся разместить свои силы на авиабазе в Дамаске, чтобы контролировать будущее соглашение о безопасности между Сирией и Израилем. В дальнейшем это станет частью более широкой стратегии Вашингтона после смены власти в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Шесть источников, знакомых с этим вопросом, рассказали, что Соединенные Штаты готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь заключить пакт о безопасности, который Вашингтон заключает между Сирией и Израилем.

Планы США по присутствию в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, якобы будут признаком стратегического перераспределения Сирии с США после падения в прошлом году давнего лидера Башара Асада, союзника Ирана.

База расположена на въезде в южную Сирию, где планируют создать демилитаризованную зону в рамках пакта о ненападении между Сирией и Израилем. Это соглашение сейчас согласовывают при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, в понедельник Трамп проведет встречу в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа - это будет первый официальный визит сирийского лидера в Вашингтон.

Как сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией, включая двух западных чиновников и представителя сирийского оборонного ведомства, США планируют использовать авиабазу для мониторинга будущего соглашения между Дамаском и Тель-Авивом.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько