США перебрасывают войска на авиабазу в Дамаск 6.11.2025, 15:00

Это часть широкой стратегии Вашингтона после смены власти в Сирии.

США готовятся разместить свои силы на авиабазе в Дамаске, чтобы контролировать будущее соглашение о безопасности между Сирией и Израилем. В дальнейшем это станет частью более широкой стратегии Вашингтона после смены власти в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

Шесть источников, знакомых с этим вопросом, рассказали, что Соединенные Штаты готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь заключить пакт о безопасности, который Вашингтон заключает между Сирией и Израилем.

Планы США по присутствию в сирийской столице, о которых ранее не сообщалось, якобы будут признаком стратегического перераспределения Сирии с США после падения в прошлом году давнего лидера Башара Асада, союзника Ирана.

База расположена на въезде в южную Сирию, где планируют создать демилитаризованную зону в рамках пакта о ненападении между Сирией и Израилем. Это соглашение сейчас согласовывают при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, в понедельник Трамп проведет встречу в Белом доме с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа - это будет первый официальный визит сирийского лидера в Вашингтон.

Как сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ситуацией, включая двух западных чиновников и представителя сирийского оборонного ведомства, США планируют использовать авиабазу для мониторинга будущего соглашения между Дамаском и Тель-Авивом.

