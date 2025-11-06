Стали известны новые детали неожиданного визита Анджелины Джоли в Украину 6.11.2025, 15:04

Анджелина Джоли

Голливудская актриса посетила Херсон и Николаев.

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с международной благотворительной организацией Legacy Of War Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу организации.

Это первый пресс-релиз о визите актрисы с тех пор, как вчера ряд СМИ сообщили о визите Джоли на юг Украины.

Голливудская актриса, фотомодель, режиссер пообщалась с местными медиками, семьями и волонтерами, которые продолжают свою повседневную жизнь под постоянной угрозой обстрелов и мин.

Джоли увидела, как в некоторых районах над дорогами натягивают защитные сетки, чтобы хоть как-то обезопасить людей от атак дронов.

«В ответ на постоянную опасность медицинская помощь и учеба были перенесены в укрепленные подземные помещения, чтобы лечение и образование могли продолжаться в относительно безопасных условиях», - говорится в пресс-релизе.

Актриса провела время, наблюдая за этой работой - напоминанием о цене войны и стойкости тех, кто продолжает ее переживать.

«Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но не сдаются. В то время, когда правительства по всему миру отворачиваются от защиты гражданского населения. Их сила и поддержка друг друга - поражают... Истощение заметно невооруженным глазом, но так же видна и решимость. Люди хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь», - цитирует организация слова Джоли.

Анджелина Джоли в Украине

5 ноября актриса неожиданно приехала в Херсон, чем приятно удивила украинцев. В сети быстро разлетелись фото, на которых Джоли в плитоноске.

Во время поездки она посетила медучреждения, пообщалась с врачами, матерями в роддоме и уделила особое внимание детям в больнице.

Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько подарил актрисе памятную монету «Херсон».

При этом Politico со ссылкой на источники написало, что мировая звезда пешком пересекла украинскую границу, о которой якобы никому во властях Украины не было известно.

Не обошлось и без курьезов - в соцсетях появились слухи, что якобы одного из охранников Джоли задержали в Николаевской области и доставили в ТЦК. Поэтому якобы звезде пришлось лично забирать оттуда мужчину.

Впоследствии в военных структурах подтвердили визит актрисы в ТЦК, но объяснили: она просто зашла в уборную.

Не первый визит актрисы в Украину во время войны

Это не первый визит голливудской звезды в Украину с начала полномасштабной войны. Еще в апреле 2022-го Джоли приезжала во Львовскую область, где по собственной инициативе встретилась с детьми, волонтерами и украинцами, пострадавшими от войны.

Она посетила одну из больниц, где лечили раненых после ракетного удара по вокзалу в Краматорске, а также общалась с вынужденными переселенцами - в частности, с пассажирами эвакуационного поезда из Покровска.

