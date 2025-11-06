закрыть
6 ноября 2025, четверг, 15:22
Российский генерал обрушился с критикой на Кремль

  • 6.11.2025, 15:06
Российский генерал обрушился с критикой на Кремль

Он называет войну в Украине «стратегическим поражением».

Российский генерал в отставке Леонид Ивашов вновь резко раскритиковал Путина и войну против Украины, назвав ее «катастрофой» и обвинив Кремль в том, что он привел страну к «стратегическому поражению». Ивашов — один из самых известных военных экспертов в России, бывший президент Академии геополитических проблем и глава «Общероссийского офицерского собрания», пише Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Еще в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного вторжения, Ивашов публично предупреждал, что война «поставит под угрозу само существование России» и призывал Путина уйти в отставку. Спустя почти четыре года боев генерал не изменил позиции.

В новом заявлении он подчеркнул, что именно Путин ранее говорил, что стратегическое поражение приведет к распаду России. «Но что такое стратегическое поражение, он не пояснил. Однако наша международная изоляция и то, что постоянные члены Совбеза ООН выступают в поддержку Украины, — это уже стратегическое поражение», — отметил генерал.

Ивашов высмеял угрозы Кремля о «непревзойденных» ядерных системах и заявления о возможности уничтожить США и Запад. «Мы цепляемся за Буревестник и ядерный торпедный аппарат Посейдон как за спасательный круг. Но США смогут уничтожить нас еще до того, как эти ракеты достигнут цели — если мы вообще сможем их запустить», — заявил он.

Несмотря на сообщения о том, что российские войска могут захватить Покровск — важный транспортный узел, называемый «воротами в Донецк», — Ивашов назвал такие успехи незначительными. «Продвижение под Покровском — лишь тактический эпизод. У нас нет оперативно-тактических успехов, а на стратегическом уровне мы терпим поражение по всем направлениям», — подытожил генерал.

