Лукашенко грозит ввести платные медицинские услуги
- 6.11.2025, 15:10
Пока что для белорусов, живущих за границей.
Лукашенко возмущён тем, что уехавшие за границу белорусы якобы приезжают на родину, чтобы бесплатно получать медицинские услуги.
«У нас в Польшу съехало 10–12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Неважно сколько. А зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет — государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение», — сказал диктатор.
Лукашенко заявил, что не препятствует выезду населения за границу на заработки, особенно в Россию, но требует, чтобы уехавшие оплачивали медицинские услуги в Беларуси.
«Ты, получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати. Мы тебе выдернем и зуб, что угодно. Но только за твой счёт», — заявил он.
Отметим, ранее сайт Charter97.org писал, что Минздрав прорабатывает вопрос ограничения возможностей по бесплатному лечению для не занятых в экономике («тунеядцев»), а также граждан Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Многие услуги для них хотят сделать платными, в том числе плановые операции.