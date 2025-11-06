Лукашенко грозит ввести платные медицинские услуги 6.11.2025, 15:10

Пока что для белорусов, живущих за границей.

Лукашенко возмущён тем, что уехавшие за границу белорусы якобы приезжают на родину, чтобы бесплатно получать медицинские услуги.

«У нас в Польшу съехало 10–12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Неважно сколько. А зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет — государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение», — сказал диктатор.

Лукашенко заявил, что не препятствует выезду населения за границу на заработки, особенно в Россию, но требует, чтобы уехавшие оплачивали медицинские услуги в Беларуси.

«Ты, получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати. Мы тебе выдернем и зуб, что угодно. Но только за твой счёт», — заявил он.

Отметим, ранее сайт Charter97.org писал, что Минздрав прорабатывает вопрос ограничения возможностей по бесплатному лечению для не занятых в экономике («тунеядцев»), а также граждан Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Многие услуги для них хотят сделать платными, в том числе плановые операции.

