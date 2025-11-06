закрыть
6 ноября 2025, четверг, 15:23
Лукашенко грозит ввести платные медицинские услуги

  • 6.11.2025, 15:10
Лукашенко грозит ввести платные медицинские услуги

Пока что для белорусов, живущих за границей.

Лукашенко возмущён тем, что уехавшие за границу белорусы якобы приезжают на родину, чтобы бесплатно получать медицинские услуги.

«У нас в Польшу съехало 10–12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Неважно сколько. А зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет — государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение», — сказал диктатор.

Лукашенко заявил, что не препятствует выезду населения за границу на заработки, особенно в Россию, но требует, чтобы уехавшие оплачивали медицинские услуги в Беларуси.

«Ты, получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати. Мы тебе выдернем и зуб, что угодно. Но только за твой счёт», — заявил он.

Отметим, ранее сайт Charter97.org писал, что Минздрав прорабатывает вопрос ограничения возможностей по бесплатному лечению для не занятых в экономике («тунеядцев»), а также граждан Беларуси, которые постоянно проживают за границей. Многие услуги для них хотят сделать платными, в том числе плановые операции.

