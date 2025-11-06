Дворников в Ельске заменили школьниками 2 6.11.2025, 15:24

Ноу-хау районных чиновников.

Газета Ельского райисполкома отчиталась о том, что в районном ЖКХ вместо дворников работают студотряды. Правда, оказалось, что в их составе — не студенты, а дети: ученики местных школ, пишет «Флагшток».

Как сообщила газета 5 ноября, «студенческий экологический отряд продолжает заниматься уборкой листьев и поддержанием чистоты городских территорий», школьники работают в КЖЭУП «Ельское» во время осенних каникул — их отправили на уборку улиц.

Газета уточнила, что в составе отряда — 20 школьников из Ельска, и это уже четвертый «студенческий отряд» за 2025 год, работающий на данном предприятии.

Ранее издание писало, что всего в студотряды КЖЭУП «Ельское» был принят 81 человек — судя по всему, ими решили заменить недостающих работников. Вместо них бесплатно трудятся и местные жители: в райцентре было объявлено, что пятница — это «парково-хозяйственный день», поэтому работников предприятий и организаций каждую неделю по пятницам выводят на уборку улиц и благоустройство города».

Интрига заключается в том, какую зарплату платят школьникам — это попытался выяснить Флагшток. На звонок с вопросом о зарплате участникам «студотряда» удивились в КЖЭУП «Ельское» и отправили в БРСМ, который формирует отряды. Однако там на протяжении двух дней трубку никто так и не снял.

Возможно, разгадка кроется в посте в Инстаграм ельской организации БРСМ на эту тему, выразив «благодарность ребятам за их неравнодушие и активное участие в жизни города». Вероятно, это и все вознаграждение за труд.

