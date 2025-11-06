Власти молчат о причинах пожара на «Нафтане»4
- 6.11.2025, 16:21
МЧС лишь рассказало, как ликвидировало ЧП.
На нефтеперерабатывающем предприятии «Нафтан» в Новополоцке произошло загорание дизельного топлива технохнологической установки на отметке 20 метров.
Возможные причины возгорания БЕЛТА не приводит ни в этом сообщении, ни в более позднем.
МЧС лишь рассказало, как ликвидировало пожар, но молчит о причинах.
Ранее сайт Charter97.org писал, что страна-агрессор Россия в несколько раз увеличила импорт топлива из Беларуси из-за атак украинских дронов на российские НПЗ.