6 ноября 2025, четверг
Лукашенко боится за свою жизнь

  • 6.11.2025, 16:51
  • 1,394
Лукашенко боится за свою жизнь

Посчитайте, сколько охранников на фото.

Во время разговора Лукашенко с руководителем гомельской «вертикали» за спиной последнего стояло минимум три охранника. И это только с одного ракурса, снятого пулом правителя, заметила «Салiдарнасць».

Лукашенко, трое чиновников и четверо охранников
Между этими двумя кадрами разница всего две секунды. На них – лица троих охранников за спиной главы Гомельской области, который отчитывается Лукашенко

Плюс, как можно заметить на видео, у ворот площадки, на которую прошел Лукашенко, выйдя из вертолета, тоже работают охранники.

Вот здесь проход на площадку еще открыт
Но уже скоро его закроет зеленый автобус

Когда их босс прошел вперед, вход на площадку перекрыли зеленым автобусом.

И все эти меры безопасности осуществляются несмотря на то, что встреча происходит не в оживленном месте в центре областного центра, а на пустой площадке, где кроме Лукашенко, чиновников и пропагандистов, нет никого. Да и сомневаться не приходится, что перед визитом правителя на местности прочесали каждый куст.

