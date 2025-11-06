Лукашенко боится за свою жизнь
Посчитайте, сколько охранников на фото.
Во время разговора Лукашенко с руководителем гомельской «вертикали» за спиной последнего стояло минимум три охранника. И это только с одного ракурса, снятого пулом правителя, заметила «Салiдарнасць».
Плюс, как можно заметить на видео, у ворот площадки, на которую прошел Лукашенко, выйдя из вертолета, тоже работают охранники.
Когда их босс прошел вперед, вход на площадку перекрыли зеленым автобусом.
И все эти меры безопасности осуществляются несмотря на то, что встреча происходит не в оживленном месте в центре областного центра, а на пустой площадке, где кроме Лукашенко, чиновников и пропагандистов, нет никого. Да и сомневаться не приходится, что перед визитом правителя на местности прочесали каждый куст.