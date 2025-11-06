В Курской области второй раз за неделю случился блэкаут 6.11.2025, 17:02

1,578

Из-за атаки ВСУ.

В четверг, 6 ноября, украинские войска ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в городе Рыльск Курской области, после чего без электричества и отопления осталась часть местных жителей, отчитался курский губернатор Александр Хинштейн. Это уже вторая подобная атака с начала текущей недели, пишет The Moscow Times.

«В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались 7 домов, в которых живет порядка 150 человек, еще в 90 домах было нарушено электроснабжение», — пояснил он. Хинштейн заверил, что аварийные бригады уже восстановили поврежденные узлы в Рыльске — пятом по численности населения городе в области — и подача тепла и света были возобновлены.

В начале недели в результате налета украинских дронов на Курскую область была повреждена одна из подстанций, что привело к отключению электричества в более чем восьми населенных пунктах, сообщал Хинштейн. Электроснабжение пропало в Рыльске, а также в Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Отключение тогда затронуло более 16 тысяч потребителей.

Позже курский губернатор сообщил об ударе БПЛА по еще одной подстанции — в слободе Белой. В результате вечером 3 ноября «произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», электричество пропадало в семи населенных пунктах Беловского района.

До этого ВСУ атаковали рыльскую подстанцию 27 октября. Тогда произошел пожар в находящихся рядом хозпостройках; власти утверждали, что сам объект не пострадал. 24 октября по подстанции было нанесено четыре удара. Без света остались восточный микрорайон Рыльска и населенный пункт Октябрьское, сообщал Хинштейн.

