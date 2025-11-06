Белорусский грибник нашел необычные боровики 2 6.11.2025, 17:13

Он допустил, что это новый вид грибов.

Профессиональный белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич опубликовал в своем аккаунте TikTok ролик, в котором показал необычную находку – жёлтые боровики. Он допустил, что это новый вид этих грибов. Комментаторы поделились своим опытом, пишет «Смартпресс».

«Возможно, был найден новый вид белых грибов... Сосновый белый гриб жёлтого цвета. Это уже не первый раз на одном и том же месте собирается полянка. Они по форме, как и сосновые, такой же запах у них, но чётко жёлтого цвета», – описал находку Горбацевич.

Он отметил, что видел только одну поляну этих грибов, но не уточнил, где именно. Видео блогер сопроводил подписью «Новый вид?!» и показал также в ролике другие грибы, собранные на своей «тихой охоте».

