Немецкий дирижер получил ордер от Путина и вызвал гнев в Берлине 5 6.11.2025, 17:17

Юстус Франц

Фото: Getty Images

Юстуса Франца уже не впервые критикуют за его взгляды.

В Германии разгорелся политический скандал после того, как известный дирижер и пианист Юстус Франц приехал в Москву, чтобы получить Орден Дружбы из рук Путина. Решение музыканта принять награду российского лидера, ведущего войну против Украины, вызвало резкое осуждение в Берлине, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Депутат от Христианско-демократического союза Роланд Тайс заявил в комментарии, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен лишить Франца Федерального креста «За заслуги». По его словам, человек, который «становится рядом с диктатором, ведущим гибридную агрессию против нашей страны», не может оставаться кавалером высшей государственной награды.

Путин наградил 81-летнего музыканта во вторник, отметив его «многолетний вклад в развитие культурных связей и взаимообогащение между Россией и Федеративной Республикой Германия».

Франца уже не впервые критикуют за его взгляды. В феврале 2023 года он подписал «Манифест за мир» — петицию, созданную немецкой политиком Сарой Вагенкнехт с призывом к переговорам с Россией. Документ вызвал резонанс в Германии и неоднозначные оценки.

По информации с его официального сайта, Юстус Франц выступал с ведущими филармоническими оркестрами мира — берлинским, нью-йоркским и венским, а также с Лондонским симфоническим оркестром. Сообщается, что он является поклонником русских классиков Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Ситуация продолжает вызывать общественное возмущение в Германии, где вопрос культурных связей с Россией остается крайне чувствительным в условиях продолжающейся войны.

