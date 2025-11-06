Страны G7 намерены установить ценовые ограничения и на российские нефтепродукты 6.11.2025, 17:41

Коалиция стремится лишить Москву доходов.

Страны «Большой семерки» (G7) намерены установить в феврале два ценовых ограничения на российские нефтепродукты: одно для продуктов, торгуемых с премией к цене на сырую нефть, а другое — для продуктов, торгуемых со скидкой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника G7.

«Коалиция, в состав которой входят Австралия, Канада, Япония и Соединенные Штаты, а также 27 стран Европейского Союза, ввела с 5 декабря ограничения цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, в дополнение к эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морским транспортом», — пишет Reuters. — «С 5 февраля коалиция также введет ограничения цен на российские товары, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать вторжение в Украину».

При этом установление лимита цен на нефтепродукты является более сложным, чем установление ценового лимита только на сырую нефть, поскольку существует много нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где они покупаются, а не от того, где они производятся, сказал чиновник.

Приводя пример дизельного топлива и керосина, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, тогда как мазут обычно продается со скидкой, он сказал, что именно поэтому G7 рассматривает два ограничения цен.

«Хотя коалиция стремится лишить Москву доходов, она хочет избежать нарушения баланса на мировом энергетическом рынке и повышения цен для потребителей в своих странах», — говорится в публикации, — «Международные цены на нефть несколько выросли после введения 5 декабря ограничения цен из-за опасений срыва поставок, но с тех пор снова снизились. Россия пообещала не продавать нефть странам, которые приняли ограничения, что для Европы может быть особенно сложным в случае с нефтепродуктами».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com