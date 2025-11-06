Как Дастин Хоффман и фильм «Человек дождя» изменили «Оскар» навсегда 1 6.11.2025, 17:47

Дастин Хоффман

Актер получил массу похвал за роль.

Выход фильма «Человек дождя» в 1988 году стал одним из первых случаев, когда аутизм был показан в крупном голливудском проекте. Образ Рэймонда Баббита, сыгранного Дастином Хоффманом, вызвал огромный общественный резонанс и существенно повысил интерес к теме. Однако влияние картины оказалось куда глубже, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Хоффман получил массу похвал за роль, несмотря на собственную критику своего исполнения. Его работа принесла ему второго «Оскара» за лучшую мужскую роль. Хотя некоторые считают, что главным героем был персонаж актера Тома Круза, именно успех Хоффмана стал переломным моментом для Академии: после «Человека дождя» она все чаще выбирала к наградам актеров, изображающих физические или психические нарушения.

Уже в следующем году актер Дэниел Дэй-Льюис получил «Оскар» за роль человека с церебральным параличом. В 1992-м выиграл Аль Пачино за роль слепого мужчины, затем последовали победы Тома Хэнкса за «Филадельфию» и «Форреста Гампа». Всего за 36 лет после «Человека дождя» 15 «Оскаров» за лучшую мужскую роль достались актерам, сыгравшим инвалидность или тяжелые заболевания.

Однако критики отмечают, что ни один из этих актеров не имел тех же особенностей, что и их персонажи. За всю историю премии лишь три человека с инвалидностью получали актерские награды, что подчеркивает проблему подлинного представительства.

Почти 40 лет спустя дискуссия о том, кто должен играть людей с инвалидностью, остается открытой. Но очевидно одно: именно «Человек дождя» навсегда изменил подход киноакадемии к таким ролям.

