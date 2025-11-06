закрыть
6 ноября 2025, четверг, 18:25
Белорусов ждет мини-отпуск

  • 6.11.2025, 18:04
Три выходных дня.

Уже завтра белорусов ждет несколько выходных дней. Белорусы не будут работать с пятницы по воскресенье: 7, 8 и 9 ноября. Седьмое ноября в Беларуси является официальным выходным, отрабатывать его в другой день не нужно.

Кстати, в декабре выходные будут длиннее — четыре дня подряд: с 25 по 28 декабря. Правда, перед этим предстоит поработать шесть дней — рабочая пятница 26 декабря переносится на субботу 20 декабря.

Канун Нового года — 31 декабря — официальным выходным, кстати, не является, а вот 2026 год начнется сразу с четырех выходных — с 1 по 4 января.

