В Беларуси с молотка хотят пустить целый завод
- 6.11.2025, 18:17
И кажется, рабочий.
На аукционе в Беларуси хотят продать целый завод. И кажется, рабочий. Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечения».
Комплекс находится в Бобруйске по ул. Чехова. На заводе выпускают железобетонные изделия, пишет «Точка».
Кроме производственных цехов, которые выглядят довольно ухоженно, в нагрузку идут трансформаторная подстанция, склады и множество техники.
Продают насосы, фрезерные станки, силос, бетоноукладчики, разные виды кранов, силовой трансформатор и многое другое для производства изделий из железобетона.