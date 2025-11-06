закрыть
6 ноября 2025, четверг, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси с молотка хотят пустить целый завод

  • 6.11.2025, 18:17
В Беларуси с молотка хотят пустить целый завод

И кажется, рабочий.

На аукционе в Беларуси хотят продать целый завод. И кажется, рабочий. Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечения».

Комплекс находится в Бобруйске по ул. Чехова. На заводе выпускают железобетонные изделия, пишет «Точка».

Кроме производственных цехов, которые выглядят довольно ухоженно, в нагрузку идут трансформаторная подстанция, склады и множество техники.

Продают насосы, фрезерные станки, силос, бетоноукладчики, разные виды кранов, силовой трансформатор и многое другое для производства изделий из железобетона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов
У россиян новая дилемма
У россиян новая дилемма Алексей Копытько