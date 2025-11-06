В Беларуси с молотка хотят пустить целый завод 6.11.2025, 18:17

И кажется, рабочий.

На аукционе в Беларуси хотят продать целый завод. И кажется, рабочий. Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечения».

Комплекс находится в Бобруйске по ул. Чехова. На заводе выпускают железобетонные изделия, пишет «Точка».

Кроме производственных цехов, которые выглядят довольно ухоженно, в нагрузку идут трансформаторная подстанция, склады и множество техники.

Продают насосы, фрезерные станки, силос, бетоноукладчики, разные виды кранов, силовой трансформатор и многое другое для производства изделий из железобетона.

