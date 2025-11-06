Испания создает первый в Европе автономный военный конвой 1 6.11.2025, 18:35

Для ЕС проект имеет стратегическое значение.

Европа стремится доказать, что способна не только защищать себя без внешней опоры, но и развивать собственные передовые оборонные технологии. В Испании прошла финальная демонстрация проекта COMMANDS — системы, которую называют первым в Европе автономным военным логистическим конвоем, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Проект реализуется в рамках Европейского оборонного фонда. Испанская компания продемонстрировала технологию «follow-me», при которой беспилотные грузовики автоматически следуют за ведущим автомобилем, а также режим «last mile» — доставка боеприпасов и топлива на передовые позиции без участия водителя.

Бюджет программы составляет около €27 млн, 90% из них — финансирование ЕС.

Логистика давно признана решающим фактором в войнах: от успеха снабжения зависят боеспособность и мобильность войск. Современные угрозы — дроны, артиллерия, засады — делают традиционные конвои крайне уязвимыми. Автономные системы позволяют снизить риски для личного состава и обеспечить устойчивость поставок.

Для Испании и ЕС проект имеет и стратегическое значение. Речь идет о создании суверенной европейской технологии, не зависящей от внешних поставщиков. В перспективе такие системы могут изменить военную доктрину — появятся смешанные конвои с пилотируемыми и беспилотными машинами и полностью автономная «последняя миля».

Тем не менее испытания пока проходили в контролируемых условиях, и степень автономности в реальном бою остается под вопросом. Требуется дальнейшая разработка, но демонстрация в Испании стала важным шагом к внедрению автономной логистики в армии Европы.

