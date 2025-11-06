Белорусов ждут ночные заморозки 6.11.2025, 18:43

1,500

Синоптики поделились прогнозом на большие выходные.

В пятницу, 7 ноября, по стране ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Юго-западный ветер будет слабым либо умеренным.

Ночная температура составит от +1 до +7 градусов, местами возможны слабые заморозки — до –2. Днём столбики термометров поднимутся до +7…+13 градусов.

По предварительному прогнозу, 8 и 9 ноября характер погоды существенно не изменится: ожидается переменная облачность и в основном сухо. Исключение — воскресенье, когда на юге страны днём возможны кратковременные дожди. Дневная температура в эти дни ожидается в пределах +5…+13 градусов.

