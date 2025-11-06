Борисовчанин выбросил в мусор 33 тысячи рублей

Борисовчанин выбросил в мусор 33 тысячи рублей2
Как так вышло.
В Минске задержан 34-летний житель Борисова, который оказался вовлечён в мошенническую схему, работая под видом курьера. По данным милиции, мужчина забрал у пожилой женщины более 33 тысяч рублей и передал деньги в тайник для следующего участника цепочки.
Как выяснилось, сам задержанный незадолго до этого стал жертвой обмана. Ему позвонили мошенники, представившись сотрудниками «Водоканала», и под предлогом проверки попросили подтвердить личные данные, включая СМС-код. Позже последовал ещё один звонок — уже с угрозами уголовной ответственности. Испугавшись, мужчина поверил злоумышленникам и согласился выполнять их указания.
По инструкции аферистов он прибыл в Минск, где в одной из квартир на улице Гвардейской встретился с пенсионеркой. Назвав ей заранее подготовленное кодовое слово, он забрал пакет с деньгами. Женщина также была введена в заблуждение — она была уверена, что «декларирует» свои сбережения.
Полученные деньги курьер оставил в мусорном контейнере на детской площадке, после чего связь с организаторами схемы прервалась.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают остальных участников преступной группы.