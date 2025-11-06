Глубокий сон выполняет функцию, которую ИИ никогда не сможет повторить 6.11.2025, 18:55

Человек фактически обновляет свою идентичность во сне.

Новый анализ в области нейробиологии показывает, что глубокий сон играет ключевую роль в формировании человеческой личности и памяти — и именно эту функцию искусственный интеллект по своей природе не способен воспроизвести, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователи отмечают, что во время глубоких фаз сна мозг проводит «редактирование» опыта. Гиппокамп не просто хранит информацию, а выбирает, упорядочивает и переписывает воспоминания, превращая их в долгосрочные и устойчивые. Ночь становится моментом, когда человек фактически обновляет свою идентичность — не путем накопления данных, а через их переработку и забывание лишнего.

Без глубокого сна память фрагментируется, растет количество ложных воспоминаний, а восприятие реальности становится менее стабильным. Ученые подчеркивают: способность забывать — это не слабость, а основа смысла и порядка в мышлении.

Искусственный интеллект функционирует иначе. Большие языковые модели существуют в «вечном настоящем»: они непрерывно генерируют ответы, не имея периода «сна», где происходит отбор значимого. У ИИ нет внутреннего механизма пересмотра опыта, нет биологической «глубины времени», которая позволяет человеку связывать пережитое с формированием личной истории.

Эксперты предупреждают, что по мере того как ИИ становится интерфейсом для знаний и творчества, существует риск утраты человеческой искры, процесса, который может происходить только во сне.

