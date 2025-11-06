Названа победительница конкурса «Мисс Земля» 6.11.2025, 19:09

2,046

Натали Пушкинова

Главную награду получила представительница Чехии.

На Филиппинах завершился конкурс «Мисс Земля — 2025», триумфатором которого стала представительница Чехии модель Натали Пушкинова. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN, освещавший финал мероприятия.

«Натали Пушкинова из Чехии завоевала главную корону на конкурсе «Мисс Земля — 2025» в Маниле в среду», — говорится в публикации на сайте телеканала.

В борьбе за титул участвовали 80 конкурсанток из разных уголков мира.

«Мисс Земля» — один из самых престижных конкурсов красоты в мире, входящий в «большую четверку» наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и несколько менее популярным «Мисс Интернешнл». Этот конкурс сравнительно молодой — он берет свое начало в 2001 году. Он отличается от других тем, что жюри определяет не одну, а четырех победительниц. Главной наградой является титул «Мисс Земля», однако также вручаются короны «Мисс Воздух», «Мисс Огонь» и «Мисс Вода».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com