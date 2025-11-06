Франция выдала США белоруску, обвиняемую в контрабанде авиазапчастей 2 6.11.2025, 19:10

Женщина вывезла запчасти из США в Россию.

Гражданка Беларуси экстрадирована из Франции в США по делу о контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег против американского правительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США, передает «Интерфакс».

«Используя сообщников, находящихся в США, (женщина — прим. ред.) приобрела и незаконно вывезла из США в Россию многочисленные экземпляры авионики и другого авиационного оборудования», — говорится в обвинительном заключении.

В расследовании принимали участие прокуратура округа Колумбия при участии минюста США, ФБР и Бюро промышленности и безопасности. Правоохранители утверждают, что белоруска с помощью компаний, которые находились в Армении, на Мальдивах и в других местах, перенаправляла комплектующие в Россию без необходимых лицензий министерства торговли США. При этом схема проводилась для того, чтобы скрыть личность конечного получателя на территории страны. Кроме того, по версии следствия, фигуранты дела скрывали и искажали конечную цель поставок и реальные пункты назначения, предоставляя поддельные документы.

11 сентября представитель президента США Джон Коул заявил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании «Белавиа», которые действовали с апреля 2022 года.

