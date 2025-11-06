Лукашенко призвал белорусов дать ему экономику, дороги, молоко и мясо 7 6.11.2025, 19:15

4,402

Диктатор обратился к гражданам со странной просьбой.

Жителям Беларуси необходимо «дать экономику» государству, а вопросы безопасности останутся за диктатором. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, жителям страны нужно «настроиться на хорошую работу».

«Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает», — сказал узурпатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com