Семикратный обладатель Супербоула клонировал свою собаку 1 6.11.2025, 19:49

Том Брэди

Его питомца не стало два года назад.

Легендарный игрок NFL Том Брэди, обладающий наибольшим количеством титулов в истории американского футбола, поделился новостью о клонировании своей собаки, которой не стало два года назад. Об этом пишет The Guardian.

В декабре 2023 года спортсмен в социальных сетях сообщил об утрате собаки по кличке Луа.

«Я люблю своих животных. Они так много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи <...> Всего за несколько месяцев Colossal подарил моей семье второй шанс, клонировав нашу любимую собаку», — сказал Брэди.

48-летний Брэди — семикратный триумфатор Супербоула и пятикратный MVP финальных матчей. В феврале 2023 года он окончательно объявил о завершении своей карьеры в NFL.

