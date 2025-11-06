закрыть
«Хочу накопить на мечту, которая пока несбывшаяся»

3
  • 6.11.2025, 20:15
  • 2,724
«Хочу накопить на мечту, которая пока несбывшаяся»

Белоруска «взорвала» соцсети рассказом о своей пенсии и расходах.

66-летняя белоруска Раиса, уже 11 лет на пенсии, опубликовала в TikTok рассказ о своих ежемесячных расходах. Видео быстро собрало больше двух миллионов просмотров и вызвало бурное обсуждение — почти 1,5 тыс. комментариев, передает «Зеркало».

По словам женщины, ее пенсия — почти 900 рублей, а расходы она старается подстраивать под возможности. При этом она уточнила, что супруг также на пенсии и у них есть огород.

«На продукты у меня уходит в среднем 500 рублей в месяц, — рассказывает она. — Мясо покупаю на рынке, остальное — в магазине. Ко мне часто заходит внук после школы, обязательно хочется купить ему что-то вкусненькое».

@raisa_vladimirovna_

Можете поделиться в комментариях, в какую сумму вы укладываетесь в месяц👌🏼

♬ оригинальный звук - РАИСА

Коммунальные услуги обходятся примерно в 150 рублей, а лекарства и витамины — около 200. «Артроз, давление, сердце, да еще астма — без таблеток никак», — говорит пенсионерка.

На интернет и мобильную связь она тратит примерно 60 рублей в месяц. Кроме того, женщина регулярно посещает церковь и оставляет пожертвования — около 100 рублей. «Это для души, — объясняет она. — Праздники, службы — я не могу не прийти».

Из личных расходов — маникюр (30 рублей в месяц), стрижка и мелирование раз в два месяца (примерно 60 рублей). На бытовую химию и мелочи для дома — 50−70 рублей, все заказывает через онлайн-магазины. Покупка одежды или обуви — редкая, но ощутимая статья расходов: не меньше 100 рублей, а если обновить обувь — в разы больше.

«Дни рождения у всех — у внуков, у детей, у зятя и невестки. Конечно, тоже нужно потратиться», — добавляет она.

Несмотря на все траты, женщина старается каждый месяц хоть немного откладывать — хотя бы 50 рублей. «Хочу накопить на мечту, которая пока несбывшаяся. Главное — не отдать потом все мошенникам. Шучу, конечно», — сказала она, но не стала уточнять, о чем мечтает.

В конце видео женщина задает вопрос: «Вот такие у меня расходы. Как думаете — много это или мало?»

Вот какие комментарии оставили под видео:

«Лучше помочь семьям, у которых детки болеют, а в церковь можно и бесплатно сходить».

«Так и говорите, что нормально живете, а есть пенсионеры, у которых и покушать, и на лекарство нет денег».

«Не забывайте, что при ней есть еще и муж, который тоже приносит денежку…»

«Вы такая бодрая и энергичная, почему не стали работать на пенсии?»

«Зарплата у многих такая же. И есть дети».

«Короче, нормальная пенсия у вас, у моей мамы раза в два меньше».

